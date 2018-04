Který top smartphone nejlépe fotí? Vyberte nejlepší ve velkém srovnání

Naši dnešní soupeři se technikou použitou u svých fotoaparátů hodně liší. A zrovna tak se liší i jejich aplikace a softwarové možnosti. Rozlišení se tu pohybuje od pouhých čtyř megapixelů u HTC, přes 13 u LG, 16 u Samsungu až po 20 u Nokie a Sony. Výsledky ovšem zdaleka neodpovídají jen použitému rozlišení, bitva o nejlepší fotomobil je hodně otevřená.

Za nejkratší konec tu tahá HTC se svým nízkým rozlišením, snaží se to dohánět pohotovostí fotoaparátu a manuálními režimy. Ty má i Nokia, která naopak patří při focení k pomalejším (stejně jako Sony). Sony je úplným protikladem, spoléhá se maximálně na automatické režimy focení a bude vyhovovat těm, kdo se nechtějí s nastavením fotoaparátu trápit. Samsung na soupeře ztrácí především v horších světelných podmínkách, v dobrém světle funguje výborně a chlubí se skvěle funkčním HDR. LG pak vytahuje trumfy téměř za všech podmínek, pomáhá mu stabilizátor obrazu i rychlé laserové ostření.

Zcela jiné aplikace

Velké rozdíly u fotoaparátů najdeme jen v přehledu jejich parametrů, ale především z uživatelského hlediska. Kdo nechce u foťáku nic řešit, ideálem pro něj může být aplikace u Sony – ta totiž v automatickém režimu sama volí ideální scénický režim. Dvacetimegapixelový fotoaparát v takovém případě vytváří osmimegapixelové snímky, které vznikají downsamplingem a algoritmus u nich dovede trochu odstranit šum. Po levé straně aplikace jsou snadno dostupné rychlé přepínače, vpravo je spoušť a tlačítko pro nahrávání, pod nimi pak volič režimů.

Pomocí něj se dostaneme nejen k manuálnímu režimu, ale i k fotoaplikacím, které Sony připravilo a které lze stahovat z Google Play. Jsou tu různé filtry, chytré funkce či přímá propojení s jinými aplikacemi, schovává se tu i režim pro natáčení 4K videa. Manuální režim focení nedovoluje nastavování parametrů, jen uživateli dá možnost volit kompenzaci expozice a ručně volit konkrétní fotografické režimy – ovšem to jen v případě, že opět sníží rozlišení na 8 megapixelů, v plném rozlišení 20 megapixelů scénické režimy využívat nejde.

Aplikace Samsungu se po léta nijak zásadně nemění, i tady je kladen důraz na různé automatické funkce, uživatel má však přístup k bohatším nastavením. Je tu vlastně i obdoba fotoaplikací, pro Galaxy S5 se dají stahovat různé fotografické režimy a filtry. Nejdůležitější přepínače si může uživatel nastavit do levé lišty, snadno tak může ovlivnit některé základní parametry nebo třeba rychle vypínat či zapínat funkci HDR.

U LG hraje levý okraj obrazovky a zde umístěná lišta také hlavní roli. Z lišty se rozbalují jednotlivé možnosti nastavení, dá se tu snadno volit režim focení, přepíná se tu blesk nebo zadní a čelní fotoaparát. Uživatel tu však spíš volí funkce a nemá příliš možností, jak ovlivnit výsledný obrazový výstup, respektive jeho kvalitu. Na druhou stranu to naštěstí u LG není potřeba. Zajímavostí LG je například funkce hlasové spouště.

Tmavá scéna se zadním světlem je těžkou disciplínou, kde LG ukazuje svou sílu. Šumí relativně nejméně a správně trefilo i vyvážení bílé, barvy mají nejblíže k realitě. To Samsung a Nokia si barvy přetvořily více k bílé, vykazují také dost šumu - Samsung zdaleka nevíce. Sony má poměrně vyvážený snímek. HTC zklame barvami utíkajícími k růžové, úroveň detailů nedosahuje soupeřů, ale šumu tu není tolik jako u některých soupeřů. (pořadí snímků: Sony Xperia Z2, následuje Samsung Galaxy S5, třetí je Nokia Lumia 930, druhou řadu načíná LG G3 a posledním snímkem v řadě je vždy ten z HTC One M8)

Nejčistším dojem z androidích soupeřů působí fotoaplikace u HTC. Jako jediná z Android soupeřů ovšem nemá zároveň tlačítko na focení a nahrávání videa, přitom HTC kdysi právě tuto funkci představilo jako první. V rozích je jen několik ovládacích prvků – ten v pravém dolním rohu volí funkční režimy – přepíná mezi fotoaparátem, čelním foťákem, videokamerou, funkcí Zoe, panoramatem a možností Dual Capture. Uživatel si sem navíc může vytvořit jakékoli nastavení, které vytvoří pomocí možností dostupných pod tlačítkem v levém dolním rohu – tady se nastavuje vyvážení bílé nebo kompenzace expozice, volí se ISO nebo scénický režim (mezi nimi je iHDR) – jedním z těchto režimů je i režim kompletního manuálního ovládání – i jeho konkrétní nastavení lze uložit jako uživatelskou volbu. V levém horním rohu už je jen ovládání blesku. V HTC aplikaci se nám opravdu snadno orientuje a to urychluje už tak velmi svižnou práci s foťákem.

Stejná scéna focená s bleskem ukazuje jejich rozdílné fungování a práci dvoubarevných diod. Ty mají LG a HTC a na výsledku je to vidět. Světlo blesků tu totiž vytvořilo scénu s přirozenou bílou na stěně. HTC se tu daří nejlépe i z hlediska intenzity a snímek působí přirozeně, zatímco LG to s intenzitou mírně přehnalo. Nokia a Sony nechávají vyniknout i světlo v pozadí, Samsung má snímek vcelku tmavý a neprokreslený. (pořadí snímků: Sony Xperia Z2, následuje Samsung Galaxy S5, třetí je Nokia Lumia 930, druhou řadu načíná LG G3 a posledním snímkem v řadě je vždy ten z HTC One M8)

I fotoaplikace Nokie se ubírá svou vlastní cestou. Lumia 930 používá aplikaci Nokia Camera, která odhalí možnost plného ručního ovládání parametrů vytažením tlačítka spouště směrem do středu displeje. Ovládají se tu stejné věci jako u HTC, včetně třeba ostření. Jinak vlastně ve fotoaplikaci Nokie víc prvků není – krom spouště jsou po jejích stranách naznačeny módy pro sériové snímání a natáčení videa, přepíná se mezi nimi posunutím. V horní liště lze přepínat některá nastavení. Další funkce obstarají fotoaplikace, které se dají stahovat z Windows Phone Storu.

Ani jedna z fotoaplikací se neovládá špatně, takže vás nebude omezovat při pořizování fotek. Rozdíly jsou ovšem dané možnostmi ovládání, byť většina uživatelů bude samozřejmě nejčastěji fotit v plně automatických režimech. V ovládání může uživateli pomoci také spoušť – tu mechanickou mají jenom Nokia a Sony.

Rychlost je důležitá

Různá rozlišení fotoaparátů, různá technická výbava a uživatelské prostředí ovlivňují i samotnou rychlost fungování fotoaparátů. HTC je nejpohotovější a to nejen díky ovládání, ale i díky tomu, že umí za pomoci druhé čočky bleskurychle ostřit a díky nízkému rozlišení umí sekat jeden snímek za druhým. LG dovede ostřit ještě o něco rychleji, celkově je však nepatrně pomalejší než HTC.

Snímek pořizovaný v silném šeru. Samsung situaci bez blesku nezvládá, i snímek ze Sony je dost tmavý. Nokia už přebaly knih ukáže, jenže pro změnu je tu ohromné množství šumu. LG opět ukazuje svou sílu a překvapuje HTC, kterému se vyplácí jeho veliké pixely, byť barvy opět trochu utíkají k sytějšímu podání.(pořadí snímků: Sony Xperia Z2, následuje Samsung Galaxy S5, třetí je Nokia Lumia 930, druhou řadu načíná LG G3 a posledním snímkem v řadě je vždy ten z HTC One M8)

Překvapivou rychlost vykazuje i Samsung, hlavně za dobrého světla, v horších podmínkách už trochu ostření trvá. Když se ostřením telefon nezdržuje, dovede snímky jeden za druhým pořizovat s podobnou kadencí jako LG. To u Sony a Nokie trvá pořízení snímků déle – chvilku tu zabere ostření, chvilku zpracování snímku. Nejsou to vůbec dlouhé časové úseky, i tyto nejpomalejší fotoaparáty jsou stále velmi rychlé, ale soupeři jsou jednoduše pohotovější.

Knihovna focená s bleskem už ukazuje jiné rozložení sil. HTC se tentokrát barvy i přes duální barvy blesku nepovedly, LG, Nokia, Samsung a Sony tentokrát působí vzácně vyrovnaným dojmem. Proto lze posoudit detaily, které se po HTC nejméně povedly Sony. Snímky z nokie působí nejměkčím dojmem, LG a Samsung se jakoby snaží softwarově snímek přeostřit. (pořadí snímků: Sony Xperia Z2, následuje Samsung Galaxy S5, třetí je Nokia Lumia 930, druhou řadu načíná LG G3 a posledním snímkem v řadě je vždy ten z HTC One M8)

Jenže Sony a Nokia mají velkou výhodu v hardwarovém tlačítku spouště – pokud jej správně nahmátnete už při vytahování telefonu z kapsy, je přístroj připraven fotit prakticky ihned, jak zamíříte na objekt. U soupeřů je potřeba nejprve telefon probudit a fotoaparát spustit. A byť každý ze zbývajících soupeřů umí fotoaparát spustit rychle i ze zamykací obrazovky, spoušť je v tomto trochu akčnější řešení.

Kreativní možnosti

Kromě běžného focení zvládají fotoaparáty moderních smartphonů i nějaké ty zajímavé funkce navíc. Třeba u HTC vlastně kolem jedné takové možnosti fotoaparát v podstatě kompletně postavili. K čočce svého čtyřmegapixelového UltraPixel snímače přidali hned vedle ještě druhou s dvoumegapixelovým čipem – ten ovšem zaznamenává pouze data o hloubce obrazu. Díky tomu lze při editaci snímků v již pořízených obrázcích měnit hloubku ostrosti a přeostřovat. Funguje to překvapivě dobře, byť funkce vyžaduje určitý cvik a zvyk. Nejlépe funguje na jasně odlišených objektech s hodně rozdílnou vzdáleností od pozorovatele – ideálně s ostrými hranami.

Venkovní snímek s lesklými displeji telefonů ukazuje mimo jiné i práci automatického vyvážení bílé. Nokia se vůbec netrefila a utíká do modrého oparu, nejblíže realitě jsou asi barvy u HTC, jenže snímek z něj působí trochu jako zastřený. Nejlíbivější výstup tak má asi Samsung, barvy u Sony jsou příliš do červené a LG zase zbytečně zesvětluje, hnědé dřevo tu je žluté. (pořadí snímků: Sony Xperia Z2, následuje Samsung Galaxy S5, třetí je Nokia Lumia 930, druhou řadu načíná LG G3 a posledním snímkem v řadě je vždy ten z HTC One M8)

Podobné možnosti přeostřování zavedla i konkurence, jenže jsou pouze softwarově řešené, nemají onen hardwarový základ. Vyžadují například soustředěný pohyb telefonem při focení, výsledný efekt hloubky ostrosti se pak často moc nedostavuje. Jedině snad Nokia a její aplikace Nokia Refocus docela funguje, jenže snímání jí trvá – a to proto, že jednoduše telefon několikrát přeostří a pořídí několik snímků. V těch pak lze přeostřovat a lze je dokonce i sdílet třeba na Facebooku, aby si v nich mohli přeostřovat i ostatní – to HTC neumí, podobná možnost dát funkci na odiv veřejně mu chybí. Nokia má v rámci dalších aplikací i schopnost například ze snímků vymazávat nechtěné objekty. To HTC neumí, umí však třeba dodat komiksovou grafiku či jiné efekty.

Venkovní snímek opět ukazuje rozdílnou práci s barvami. Nokia je překvapivě tmavá, ale červená je tu asi nejvěrnější, Samsung má zase barvy až nepřirozeně živé, jako z katalogu. LG a Sony tentokrát překvapivě červenou moc nezvládají a mají snímek trochu světlý. Sony ovšem dobře zvládá kontrasty ve scéně, HTC se řadí barevností kamsi doprostřed a kontrasty mu také docela jdou. (pořadí snímků: Sony Xperia Z2, následuje Samsung Galaxy S5, třetí je Nokia Lumia 930, druhou řadu načíná LG G3 a posledním snímkem v řadě je vždy ten z HTC One M8)

Samsung má podobné chytré funkce také, umí třeba rozfázovat pohyb nebo opět vymazat objekt. O jeho výtečném HDR jsme již mluvili – funguje v reálném čase, používání HDR vůbec nevyžaduje delší časy focení. Sony jde na kreativitu pomocí zmíněných miniaplikací, trochu podobně jako nokia. Xperia Z2 trochu postaru vsází hlavně na různé filtry, jejich účinek opět umí ukázat v reálném čase. Je tu režim velmi rychlého sériového snímání, podobně i video lze natáčet s vysokou snímkovou frekvencí pro zpomalení při přehrávání. U LG si na tolik různých funkcí nepotrpí, o hlavní kreativní možnosti se tu stará videokamera opět se schopností natáčet 4K video a video s frekvencí 120 snímků za sekundu. Obojí umí i Galaxy S5.

Boj o kvalitu

I přes všechny kreativní možnosti fotoaparátů zůstává tím nejdůležitějším pochopitelně samotná kvalita výsledných snímků. Tady tahá na první pohled za nejkratší provaz HTC se svými pouhými čtyřmi megapixely. Snímkům chybí detaily, vidět je to především za dne. Jenže s klesajícím množstvím světla se přeci jenom situace trochu vyrovnává, byť HTC tolik detailů jako soupeři prostě nenabídne. Vhodnou manuální volbou parametrů lze ovšem i z HTC získat až překvapivě dobré snímky. Jindy s ním díky rychlosti foťáku vyfotografujete to, co soupeři jednoduše nestihnou. HTC tak dokazuje, že samotná technická kvalita fotografie nemusí být tím rozhodujícím faktorem. Snímky možná nemají kresbu soupeřů a na automatický režim jsou občas trochu vybledlé, v rukou zkušenějšího fotografa však dovede HTC divy.

U stěny osvětlené skrze listy stromů a zelený porost Nokia ukazuje, že se s kontrasty vypořádává po svém. Opět je snímek tmavý a světelné kontrasty jakoby chybí. To u HTC je snímek naopak nejprosvětlenější a i tmavší části jsou zbytečně světlé. LG se tu vrací na špičku a společně se Sony trefuje správně barvy i kontrasty, Samsung si tradičně scénu trochu přibarvuje po svém. (pořadí snímků: Sony Xperia Z2, následuje Samsung Galaxy S5, třetí je Nokia Lumia 930, druhou řadu načíná LG G3 a posledním snímkem v řadě je vždy ten z HTC One M8)

Pokud ovšem toužíte po telefonu s co nejkvalitnějším obrazovým výstupem, je nutné se poohlédnout jinde. Instinkt velí zkusit Lumii 930 s dvacetimegapixelovým PureView fotoaparátem, optickou stabilizací a dvojitým diodovým bleskem (HTC má dokonce dvě barvy diod a blesk funguje skvěle). Nokia patří bez pochyby na špičku fotomobilů, ovšem tady soupeří s těmi nejlepšími z nejlepších. A místy překvapivě prohrává, i přes schopnosti foťáku. Některé snímky mohou mít trochu nepřirozenou barevnost a jakoby mírný nádech s oparem. Lze se toho vyvarovat právě manuálními nastaveními, ale oproti soupeřům si nokia vede překvapivě hůře v automatických režimech. Nokia také překvapivě hodně šumí ve špatném světle, hůř je na tom už jenom Galaxy S5.

Prosvětlená koruna stromů ukazuje stejnou tendenci jako předchozí snímek - Nokia scénu ztmavuje, HTC přesvětluje. Samsung posouvá barvy a LG se Sony se plus mínus strefují do reality. (pořadí snímků: Sony Xperia Z2, následuje Samsung Galaxy S5, třetí je Nokia Lumia 930, druhou řadu načíná LG G3 a posledním snímkem v řadě je vždy ten z HTC One M8)

I sony má stejně jako nokia fotoaparát s rozlišením 20 megapixelů, technikům v Japonsku se však nepodařilo vyladit obrazový výstup tak dobře jako těm ve Finsku. Snímky mají i za dobrého světla více šumu než soupeři, v opravdu špatných podmínkách se ovšem Xperia Z2 tak nepropadá. Automatické režimy pomáhají získat opravdu povedené snímky, které se mohou chlubit především velmi dobrou barevností.

Výjimečně vyrovnaná situace téměř pro všechny zúčastněné - kamení v záhonu na světlé ulici, ovšem nezalité přímým sluncem. HTC opět barevně utíká k teplým barvám, Nokia je naopak trochu chladnější. (pořadí snímků: Sony Xperia Z2, následuje Samsung Galaxy S5, třetí je Nokia Lumia 930, druhou řadu načíná LG G3 a posledním snímkem v řadě je vždy ten z HTC One M8)

U LG udělali vše pro to, aby jejich fotoaparát z G3 s rozlišením 13 megapixelů všechny soupeře trumfl. Používá k tomu dvojitý diodový blesk (podobně jako u HTC s dvojicí barev) a zmiňované pokročilé laserové ostření. Hlavně však telefon ve spojitosti se stabilizací obrazu dovede skvělé věci za zhoršených podmínek. G3 je jasným důkazem toho rčení zlatá střední cesta, alespoň co se rozlišení týče. Protože jeho fotoaparát šumí méně než konkurenti s většími čipy, je výsledná kvalita snímků lepší. A to za úplně všech podmínek, výstup je tu nejvyrovnanější ze všech.

Přirozeně osvětlená křižovatka s občasnou oblačností na obloze a detaily v pozadí jen potvrzuje celkové trendy. U HTC utíkají barvy a za dobrého světla jednoduše nemůže konkurovat soupeřům v úrovní detailů, ale daří se mu kontrasty. Ty jdou i Samsungu a LG, Nokia a Sony už mají v mracích bílé přepaly. Přesto barevně působí snímek ze Sony nejpřirozeněji. Jenže zvětšení snímků na maximum odhalí, že Sony si detaily i přes své rozlišení vymýšlí podobně jako HTC s pětkrát menším rozlišením. Tahle disciplína jde nejlépe LG, které jasně ukazuje, že jeho kresba je nejdetailnější. (pořadí snímků: Sony Xperia Z2, následuje Samsung Galaxy S5, třetí je Nokia Lumia 930, druhou řadu načíná LG G3 a posledním snímkem v řadě je vždy ten z HTC One M8)

O něco podobného se snaží Samsung s jeho šestnáctimegapixelovým fotoaparátem. Ten je zase střední cestou z hlediska fungování foťáku – nemá žádné speciální hardwarové funkce, dokonce ani dvojitý blesk tu není. Ve zhoršujících se podmínkách nedovede sice samsung se soupeři úplně držet tempo, ale výsledky stále příjemně překvapují.

Ti nejlepší

Vybrat jednoznačně nejlepší fotomobil z letošních top-modelů je překvapivě jednoduché. LG G3 vykazuje nejkonzistentnější výsledky téměř za všech podmínek, menší množství kreativních režimů nebo absence širších možností manuálního ovládání tu příliš nevadí. Rychlost a kvalita obrazového výstupu jsou přednější.

O další pozice se už ovšem strhává mnohem divočejší souboj. Vybrat další pořadí se kvůli tomu stává docela nemožné. Třeba Sony sice dost šumí a úroveň detailů nedosahuje té u soupeřů, ale jeho automatické režimy umí pomoci vytvořit povedené obrázky. Je to ideální fotomobil pro ty, kdo nechtějí při focení cokoli řešit. Naopak Nokia je určena spíš těm, kdo si rádi s možnostmi fotoaparátu hrají – překvapivě se jí nevede úplně nejlépe ve špatném světle, ale jinak kvalitou výstupu všechny soupeře převyšuje.

Samsung ztrácí v horších podmínkách nejvíce, ale zase nejvíce získává třeba za ostrého světla a při velkých kontrastech. HTC sice při automatice ztrácí nejvíce a jeho fotoaparát nikdy nenabídne tolik detailů, jako u ostatních. Ale v ručních režimech lze ledasco dohnat a HTC překvapí při nočním fotografování.

Downsamplované snímky z Lumie 930

