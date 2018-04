V Česku jsou iPhony drahé. Za hranicemi výrazně ušetříte

Ve srovnání s předchozí generací jsou ceny nových iPhonů opět o něco vyšší. Zatímco iPhone 6 s vnitřní pamětí 16 GB stál při uvedení na tuzemský trh

18 390 korun, za jeho nástupce musíte sáhnout hlouběji do peněženky. Oficiální česká cena iPhonu 6s (16 GB) je totiž 21 190 korun. Ještě výraznější rozdíl je pak při srovnání vrcholných provedení, tedy iPhonů 6 Plus a 6s Plus s 128GB uživatelskou pamětí. Česká cena osmé generace byla 26 790 korun, u deváté je pak zaváděcí cena vyšší o celé čtyři tisíce, tedy 30 790 korun.

Již cena vrcholného provedení předchozí generace nebyla vůbec nízká, nicméně ve srovnání s konkurenčními topmodely nebyla až tak výjimečná. Modely aktuální generace iPhonů však již konkurenci cenami převyšují. I přesto lze při jejich pořízení ušetřit nemalé částky. Stačí se poohlédnout po nabídkách oficiálních Apple Storů nejen v sousedních státech.

Například koupí iPhonu 6s/6s Plus v Polsku lze ušetřit v přepočtu i více než tisíc korun. Cena základní verze (6s 16 GB) je na polském trhu 3 199 zlotých. V přepočtu tedy 20 220 korun, což oproti české ceně představuje úsporu 970 korun. U vrcholné 128GB verze většího modelu je pak rozdíl mezi českou a přepočtenou polskou cenou již téměř 1 100 korun.

Ještě levnější jsou iPhony v Německu a Rakousku. Jejich ceny se na tamních trzích pohybují shodně od 739 do 1 069 eur (cca 20 až 29 tisíc korun). Překvapením jsou pak ceny ve Švýcarsku, které není všeobecně považováno za příliš laciný kraj. Nicméně pořízením iPhonů právě na tamním trhu lze paradoxně nejvíce ušetřit, tedy samozřejmě v rámci Evropy.



Základní model 6s (16 GB) stojí 759 švýcarských franků, tedy v přepočtu necelých 19 tisíc korun, což představuje přes 2 200 korun oproti oficiální české ceně. Za vrcholný iPhone 6s Plus (128 GB) si pak Apple účtuje 1 119 švýcarských franků, tedy necelých 28 tisíc korun. V tomto případě tak úspora dosahuje přes 2 800 korun, což není vůbec nezanedbatelné.

Česko přitom není z pohledu oficiálních cen iPhonů zdaleka nejdražším trhem v Evropě. Dražší jsou novinky Applu především v severských státech, konkrétně v Norsku a ve Švédsku. Vůbec nejdražší jsou pak na maďarském trhu, na němž základní verze iPhonu stojí 247 990 forintů, v přepočtu tak vyjde na zhruba 21 500 korun. Za vrcholný model si pak maďarský Apple Store účtuje 364 990 forintů, což je asi 31 700 korun.

Ceny iPhonů 6s a 6s Plus v Evropě * 6s (16 GB) 6s (64 GB) 6s (128 GB) 6s Plus (16 GB) 6s Plus (64 GB) 6s Plus (128 GB) Česko 21 190 Kč 24 390 Kč 27 590 Kč 24 390 Kč 27 590 Kč 30 790 Kč Polsko 20 220 Kč (3199 PLN) 23 380 Kč (3699 PLN) 26 540 Kč (4199 PLN) 23 380 Kč (3699 PLN) 26 540 Kč (4199 PLN) 29 700 Kč (4699 PLN) Německo 20 035 Kč (739 EUR) 23 017 Kč (849 EUR) 26 000 Kč (959 EUR) 23 017 Kč (849 EUR) 26 000 Kč (959 EUR) 28 982 Kč (1069 EUR) Rakousko 20 035 Kč (739 EUR) 23 017 Kč (849 EUR) 26 000 Kč (959 EUR) 23 017 Kč (849 EUR) 26 000 Kč (959 EUR) 28 982 Kč (1069 EUR) Švýcarsko 18 967 Kč (759 CHF) 21 966 Kč (879 CHF) 24 964 Kč (999 CHF) 21 966 Kč (879 CHF) 24 964 Kč (999 CHF) 27 963 Kč (1119 CHF) Maďarsko 21 546 Kč (247990 HUF) 24 934 Kč (286990 HUF) 28 323 Kč (325990 HUF) 24 934 Kč (286990 HUF) 28 323 Kč (325990 HUF) 31 711 Kč (364990 HUF) Itálie 21 120 Kč (779 EUR) 24 102 Kč (889 EUR) 27 085 Kč (999 EUR) 24 102 Kč (889 EUR) 27 085 Kč (999 EUR) 30 067 Kč (1109 EUR) Francie 20 307 Kč (749 EUR) 23 289 Kč (859 EUR) 26 271 Kč (969 EUR) 23 289 Kč (859 EUR) 26 271 Kč (969 EUR) 29 254 Kč (1079 EUR) Španělsko 20 307 Kč (749 EUR) 23 289 Kč (859 EUR) 26 271 Kč (969 EUR) 23 289 Kč (859 EUR) 26 271 Kč (969 EUR) 29 254 Kč (1079 EUR) Velká Británie 20 428 Kč (539 GBP) 23 460 Kč (619 GBP) 26 492 Kč (699 GBP) 23 460 Kč (619 GBP) 26 492 Kč (699 GBP) 29 903 Kč (789 GBP) Dánsko 20 999 Kč (5779 DKK) 24 341 Kč (6699 DKK) 27 612 Kč (7599 DKK) 24 341 Kč (6699 DKK) 27 612 Kč (7599 DKK) 30 882 Kč (8499 DKK) Norsko 21 389 Kč (7390 NOK) 24 573 Kč (8490 NOK) 27 756 Kč (9590 NOK) 24 573 Kč (8490 NOK) 27 756 Kč (9590 NOK) 30 940 Kč (10690 NOK) Švédsko 21 773 Kč (7495 SEK) 24 968 Kč (8595 SEK) 28 164 Kč (9695 SEK) 24 968 Kč (8595 SEK) 28 164 Kč (9695 SEK) 31 359 Kč (10795 SEK)

* ceny do Kč přepočtené kurzy platnými dne 28. 10. 2015



Při pořizování nových iPhonů se však není nutné omezovat pouze na evropské trhy. Nejlevněji vyjdou iPhony samozřejmě přímo v americkém Apple Storu. Je však nutné počítat pouze s roční záruční lhůtou, stejně jako v případě asijských trhů.

Možností je pak přikoupení prodloužené dvouleté záruky v rámci programu AppleCare+. Ten za 100 dolarů (téměř 2,5 tisíce korun) pokryje dvě události, při kterých klient kvůli nevratnému poškození telefonu nebo tabletu získá za drobný poplatek (49, nebo 79 dolarů) zcela nový přístroj.

Ceny aktuální generace iPhonu se v USA pohybují od 649 do 949 dolarů

(zhruba 16 100 až 23 600 korun). Rozdíly přepočtených cen na americkém trhu jsou tedy oproti cenám na českém trhu značné, což je vzhledem k domácí půdě a například i nižším distribučních nákladům pochopitelné. Základní iPhone tak v Americe vyjde oproti českému trhu o 5 000 korun levněji, vrcholné provedení je pak levnější o zhruba 7 200 korun.

O něco dráže vyjde pořízení iPhonů v Kanadě, rozdíly přepočtených cen se oproti těm americkým liší ve stovkách korun. Z mimoevropských trhů se českým cenám nejvíce přibližuje Čína. Avšak i tam lze telefony Applu z oficiálního distribučního kanálu pořídit řádově o stokoruny levněji.

Ceny iPhonů 6s a 6s Plus ve světě * 6s (16 GB) 6s (64 GB) 6s (128 GB) 6s Plus (16 GB) 6s Plus (64 GB) 6s Plus (128 GB) USA 16 124 Kč (649 USD) 18 609 Kč (749 USD) 21 093 Kč (849 USD) 18 609 Kč (749 USD) 21 093 Kč (849 USD) 23 578 Kč (949 USD) Kanada 16 897 Kč (899 CAD) 19 340 Kč (1029 CAD) 21 784 Kč (1159 CAD) 19 340 Kč (1029 CAD) 21 784 Kč (1159 CAD) 24 227 Kč (1289 CAD) Japonsko 17 796 Kč (86800 JPY) 20 256 Kč (98800 JPY) 22 716 Kč (110800 JPY) 20 256 Kč (98800 JPY) 22 716 Kč (110800 JPY) 25 176 Kč (122800 JPY) Čína 20 668 Kč (5288 CNY) 23 794 Kč (6088 CNY) 26 921 Kč (6888 CNY) 23 794 Kč (6088 CNY) 26 921 Kč (6888 CNY) 30 439 Kč (7788 CNY) Hongkong 17 914 Kč (5588 HKD) 20 478 Kč (6388 HKD) 23 043 Kč (7188 HKD) 20 478 Kč (6388 HKD) 23 043 Kč (7188 HKD) 25 928 Kč (8088 HKD) Singapur 18 534 Kč (1048 SGD) 21 541 Kč (1218 SGD) 24 547 Kč (1388 SGD) 21 541 Kč (1218 SGD) 24 547 Kč (1388 SGD) 27 554 Kč (1558 SGD) Austrálie 18 993 Kč (1079 AUD) 21 633 Kč (1229 AUD) 24 274 Kč (1379 AUD) 21 633 Kč (1229 AUD) 24 274 Kč (1379 AUD) 26 914 Kč (1529 AUD)

* ceny do Kč přepočtené kurzy platnými dne 28. 10. 2015



Při koupi iPhonů mimo český trh lze tedy až na pár výjimek ušetřit. Tedy především v případě, že v dané zemi máte například přátele či příbuzné a jejich návštěvu tak spojíte s pořízením nového smartphonu. V opačném případě je nutné k prodejním cenám připočíst ještě náklady na dopravu, i tak vám leckdy v peněžence zůstane pár stokorun k dobru. Ne však v případě, pokud si iPhone necháte poslat z některého státu mimo EU. V tu chvíli bude totiž nutné telefon řádně proclít a zdanit.

