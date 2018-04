Srovnali jsme kvalitu webů výrobců mobilů. Nejhůře dopadlo LG

Pro technické parametry, popis a testy jednotlivých modelů telefonů zřejmě zamíří většina uživatelů na nezávislé informační servery, případně si vystačí s údaji, které u daného modelu udává konkrétní prodejce. Když ale potřebujete nový firmware do vašeho telefonu, synchronizační program do počítače nebo jen zjistit vhodné příslušenství pro váš mobil, návštěva stránek jeho výrobce vás nemine.

Zaměřili jsme se proto na české webové stránky největších výrobců mobilních telefonů na našem trhu, abychom zjistili, jestli zde najdeme všechny potřebné informace, materiály a software. Hodnotili jsme také přehlednost webů, jejich funkčnost, aktuálnost a v neposlední řadě jejich design.

Na úvod musíme přiznat, že oproti očekávání jsme byli velmi mile překvapeni. Až na výjimky je kvalita internetových stránek jednotlivých výrobců na velmi vysoké úrovni a jen těžko ji můžeme srovnávat se situací před několika málo lety. Na nejvyšší úrovni jsou webové stránky Nokie a Sony Ericssonu, kde najdete vše podstatné a navíc budete překvapeni dalším velmi propracovaným obsahem.

Motorola a Samsung mají internetové stránky na velmi podobné úrovni. U Motoroly postrádáme především možnost stažení synchronizačního softwaru, u Samsungu pak jakoukoliv zmínku o příslušenství. Celkově jsou ale oba weby povedené a většinu potřebných informací jsme na nich našli.

Zklamáni jsme ale byli z internetové prezentace LG, která je trochu nelogicky rozdělena na dvě webové stránky. Ani na jedné jsme navíc nenašli vše potřebné.

Motorola

(přejděte na stránky)

Americká Motorola se nezabývá jen výrobou mobilních telefonů, na českých stránkách tak najdeme informace i o mnoha dalších aktivitách. Přejít na stránky věnované čistě mobilům je ale velmi jednoduché. Nechybí zde kompletní přehled jednotlivých modelů prodávaných na našem trhu, marně jsme ovšem hledali nějaký vyhledávací systém podle parametrů telefonů nebo jednotlivých kategorií. Příliš bohatý není ani popis u konkrétních modelů, v technické specifikaci jsme ovšem všechny potřebné údaje našli snadno.

V kategorii "Doplňky" jsou uvedeny informace o příslušenství pro konkrétní vybraný telefon, jednotlivé produkty jsou rozděleny do kategorií a u každého výrobku je uveden krátký popis a ilustrační fotografie. Oceňujeme možnost jednoduchého stažení manuálu v českém jazyce, na webu ovšem chybí jakýkoliv odkaz na stažení synchronizačního softwaru Phone Tools. Naopak nechybí odkaz "Porovnat telefony", ten však vede na nepříliš propracovanou tabulku, kde jsou jednotlivé modely srovnány dle osmi, ne zrovna vhodně vybraných parametrů.

Nokia

(přejděte na stránky)

Internetové stránky Nokie jsou na první pohled velmi dobře uspořádané do jednotlivých kategorií. Nechybí zde kompletní přehled telefonů, ale ani vyhledávání dle mnoha parametrů a srovnání až 4 modelů najednou. U každého telefonu pak najdeme základní popis včetně bohaté fotogalerie se všemi barevnými variantami, seznam kompatibilního příslušenství i odkaz na podporu a software. Příslušenství je pak možné vyhledávat dle jednotlivých modelů telefonů a kategorií. Jednoduše tak najdete například cestovní nabíječku pro konkrétní mobil.

V rubrice "Získat podporu a software" je možné dle vybraného modelu najít návody k použití, stáhnout synchronizační software a nebo přejít na stránky v angličtině věnované nejčastějším dotazům nebo tipům pro konkrétní mobil. Velmi povedený je také interaktivní návod, ve kterém snadno zjistíte, jak používat vámi vybraný mobilní telefon. I ten je ale bohužel v angličtině. Nechybí zde ani základní informace o nastavení telefonů, jejich připojení k internetu nebo návod, jak přenášet data.

Část stránek je věnována také aplikaci Nokia Mapy, kde je možné získat základní informace i stáhnout aplikaci do mobilu. Nechybí zde ani seznam pokrytí, ceník a seznam kompatibilních GPS modulů. V rubrice "Kde koupit" pak najdete kontakty na značkové prodejny Nokia, odkaz na oficiální internetový obchod a také vyhledávání prodejců dle jednotlivých regionů a kategorií.

Samsung

(přejděte na stránky)

Stejně jako Motorola, tak i Samsung se věnuje mnoha jiným odvětvím než jen mobilním telefonům. Na úvodní stránce českého Samsungu je ale velmi jednoduché se zorientovat a zamířit přímo na web věnovaný mobilům. Zde můžeme jednotlivé modely vyhledávat jen podle jejich označení, vyhledávací systém podle parametrů nebo kategorií u Samsungu nenajdeme. V základním popisu u každého modelu jsou uvedeny všechny důležité informace, které jsou navíc doplněné o ilustrační fotografie. Komu by nestačil jen popis, může přejít na velmi podrobnou technickou specifikaci každého modelu nebo do galerie.

U každého telefonu sice nechybí odkaz na velmi propracovaný systém vyhledávání prodejců, postrádali jsme ale možnost porovnání jednotlivých telefonů dle technických parametrů. V "Centru pro stahování" jsme pak jednoduše našli manuál v češtině i všechno důležité programové vybavení. U vybraných telefonů pak nechybí ani velmi povedená interaktivní prezentace. O příslušenství k mobilním telefonům ale není na stránkách ani zmínka.

Sony Ericsson

(přejděte na stránky)

Webové stránky Sony Ericssonu sice hrají všemi barvami, naštěstí to ale nemá vůbec žádný vliv na jejich přehlednost, která je velmi dobrá. Nechybí zde kompletní seznam mobilních telefonů, jejich porovnání ani vyhledávání dle mnoha kritérií včetně typu konstrukce. U každého modelu pak najdeme bohatý popis rozdělený do několika kategorií, kompletní technickou specifikaci, seznam kompatibilního příslušenství i seznam parametrů s popisem, co která položka znamená. Líbí se nám i galerie obrázků, která obsahuje u každého modelu všechny barevné varianty prodávané na našem trhu.

Velmi podrobně je rozděleno také příslušenství a jednotlivé prezentace jsou věnovány i řešení pro mobilní připojení k internetu a produktům pro pracovní nasazení. Díky službě "MůjTelefon" získáte po registraci informace, podporu a nabídku obsahu ke stažení pro váš telefon. Jako členové získáte přístup také k jednotlivým programům a online úložný prostor.

V rubrice "Nakupování" nechybí odkaz na internetový obchod ani vyhledávání prodejců podle města a názvu obchodu. Velmi povedená je sekce "Podpora", kde lze kromě softwaru ke stažení najít také širokou databázi krátkých návodů a tipů. Jednoduše tak zjistíte například kde najít v telefonu vloženou SIM kartu, jak zamknout tlačítka nebo jak se s telefonem správně připojit k internetu. Na internetových stránkách Sony Ericssonu nechybí ani prezentace novinek a bohatá databáze placeného obsahu pro mobilní telefony, jako jsou hry, vyzváněcí tóny nebo motivy.

LG

(přejděte na stránky)

Internetová prezentace mobilních telefonů LG je trochu nelogicky rozdělena na dvě webové stránky. Na základní úvodní stránce českého LG (cz.lge.com) jsou informace nejen o mobilních telefonech, ale také o dalších produktech této korejské společnosti. O mobilech samotných tu však příliš informací nenajdeme, spokojit se musíme jen s přehledem všech prodávaných modelů, jejich krátkým popisem a podrobnými technickými parametry.

Pokud chceme získat další informace a zajímá nás například přehled příslušenství, musíme z této stránky odejít na web cz.lgmobile.com. Zde už je na první pohled výrazně více informací, na druhou stranu nám ale tyto stránky nepřijdou příliš aktuální. Například o novém televizním LG KB770 zde totiž není ani zmínka. Nechybí zde ale podrobný systém vyhledávání telefonů dle jednotlivých parametrů, možnost stažení synchronizačního softwaru nebo aktualizace firmware telefonu.

Zklamání ovšem nastane při pohledu na část věnovanou příslušenství. Jednotlivé produkty jsou zde sice zařazeny do kategorií, u každého modelu jsme ale našli jen několik málo fotografií. Na alespoň základní popis nebo technické parametry se už jaksi zapomnělo.