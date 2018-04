SR: Volba operátora nezahrne volání do mobilních sítí

Ze sítí alternativních telekomunikačních operátorů na Slovensku nebude možné volat prostřednictvím služby volby operátora do mobilních sítí. Tento typ hovorů totiž Slovenské telekomunikace (ST) nezahrnuly do svých všeobecných podmínek, schválených Telekomunikačním úřadem SR. Oznámila to mluvčí ST Gabriela Nemkyová.

Do mobilních sítí bude možné volat pouze prostřednictvím sítě ST. I v případě zvolení alternativního operátora tedy Slovenské telekomunikace ve své ústředně spojí tento hovor pouze prostřednictvím své sítě a sítě mobilního operátora. Služba výběru operátora zatím na Slovensku zahrne jen místní, meziměstské a zahraniční hovory.

Podle tiskového mluvčího Telekomunikačního úřadu SR Romana Vavra však regulátor může všeobecné podmínky přezkoumat a změnit. "Uživatelé by měli mít možnost využívat alternativní operátory pro všechny typy hovorů," uvedl mluvčí.

Slovenským telekomunikacím chce zatím konkurovat 16 firem. Regulátor již vydal 13 celoslovenských a jednu regionální licenci, dva operátoři na ni ještě čekají.