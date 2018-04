Spustili U-fona. A lidem začal vypadávat televizní signál

Na obrazovce se objevují bílé vodorovné pruhy. Problémy začaly lidem přesně v den, kdy U-fon spustil svůj vysílač. Firma pochybení odmítá.

„V podstatě mi přestala fungovat televize. Na obrazovce nyní naskakuje deset až patnáct bílých pruhů a na televizi se nedá dívat. Předtím jsem chytal všechny programy, dnes po menší úpravě mi jdou pouze tři. Kdybych chtěl závadu odstranit, přišlo by mě to na několik tisíc korun. Televizní vysílání se má ovšem digitalizovat, takže už nechci do analogu zbytečně investovat peníze. Je to nehoráznost a nechápu, jak si to mohli dovolit,“ stěžuje si například Vladimír Sedláček, který má v centru restauraci.

Do ní si pořídil velkoplošnou televizi, problémy s příjmem má také desítka nájemníků v jeho domě. Jan Mikláš z prostějovské firmy Sas Servis, ktera se zabývá montáží anténních systémů, problémy s příjmem televize potvrzuje. „Už se na mě obrátili lidé z Hradební, Dolní nebo Palackého ulice. Problémy jsou v centru, všichni mají na obrazovce pruhy, říká se tomu ostnatý drát,“ řekl Mikláš.

Vysílač U-fonu funguje na Poděbradově náměstí v Prostějově. Mluvčí tohoto mobilního operátora Jana Studničková jakékoliv pochybení společnosti odmítla. „Určitě se nemohlo stát, že bychom postavili vysílač například s vyšším výkonem, než máme povoleno. Může to být problém vyladění, interferencí s ostatními vysílači nebo třeba členitosti terénu. Nikde jinde v republice jsme však podobné potíže nezaznamenali. Jakmile budou známa potřebná měření, vysílač přenastavíme,“ uvedla Studničková.

Ředitel Českého telekomunikačního úřadu v Brně Ladislav Sapík potvrdil, že o problému v Prostějově jeho lidé vědí a éter ve městě se chystají tento týden přeměřit. „Nemyslím si, že by vysílač měl nedovolený vysoký výkon, to by byl správní delikt. Z našich zkušeností spíš vyplývá, že není rušen přímo televizní signál, ale je to problém antény a zesilovače, který zesiluje kmitočty i mimo televizní pásmo, a tak dochází k rušení,“ vysvětlil Ladislav Sapík.

Podobný názor má i Jan Mikláš ze Sas Servisu. „Pokud si člověk pořídí běžnou anténu pro UHF pásmo se zesilovačem, ten vždy toto pásmo trochu přesahuje, a tak se tam objeví například i mobilní signál. Když pominu levné antény z Polska, mobilní operátor měl tuto situaci zohlednit a například snížit výkon,“ je přesvědčen Mikláš.

Podobný problém byl podle něj v Prostějově před dvěma lety se společností O2 v ulici Dolní a operátor tehdy lidem přispíval na odstranění závad. Řešení je totiž poměrně nákladné, lze například použít takzvanou kanálovou zádrž nebo dvě směrové antény s kanálovým slučovačem.

Nejmladšího mobilního operátora v Česku U-fona provozuje společnost Mobilkom, která se na jaře 2006 spojila s investiční skupinou Penta Investments. Penta je československá finanční skupina, která se věnuje nákupu velkých a středně velkých firem a jejich restrukturalizaci. Aktiva, která Penta spravuje, dosahují 860 milionů eur a v dceřiných společnostech, které denně obslouží přes dva miliony zákazníků, zaměstnává více než třináct tisíc lidí.