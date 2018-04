Špunty od šampaňského nesestřelí celou síť

V článku Obavy byly zbytečné, sítě GSM vydržely jsme vás informovali o tom, že mobilní sítě všech tří operátorů sítí GSM u nás nápor telefonátů a SMS v době silvestrovského veselí vydržely. Náš příspěvek tak rozproudil diskuzi na téma, zda sítě skutečně vydržely či nikoliv. Mnozí uživatelé si totiž stěžovali na výpadky EuroTelu, Paegasu i Oskara na různých místech České republiky.

Funkčnost sítí na přelomu roku jsme měli potvrzenou oficiálními zprávami jednotlivých operátorů, jejichž pravdivost podpořily i naše nezávislé zdroje. Přece jen se ale chybička mohla vloudit. V různých částech naší republiky totiž docházelo k převážně krátkodobým lokálním výpadkům. V tomto případě ale nelze dávat vinu operátorům.

Pokud jste se nemohli na Silvestra dovolat, mohlo to být způsobeno krátkodobým přetížením základnových stanic. Každá základnová stanice (BS) totiž vysílá pouze na několika kanálech (frekvencích). Tento počet je technologicky a licenčně omezen a nejčastěji jsou aktivní dva až čtyři kanály, z nichž každý lze využít jen pro sedm hovorů najednou. Při použití pouhých dvou kanálů tedy základnová stanice pojme maximálně 14 hovorů. Pokouší-li se dovolat 15. účastník, musí počkat, dokud neskončí hovor jeden z předchozích 14 telefonujících. V noci na přelomu tisíciletí je takový stav více než pravděpodobný a lokální výpadky se nepovažují za pád sítě.

O tom, že v době silvestrovské půlnoci vydržely sítě velký nápor, svědčí i oficiální statistiky odeslaných SMS a hovorů, které nám dodali všichni tři operátoři.

EuroTel zaznamenal nejvíce poslaných SMS a hovorů v historii společnosti. Mezi půl dvanáctou a půl druhou spojil 2 500 000 hovorů. O Silvestru a na Nový rok navíc bylo ze sítě EuroTelu odesláno na 10 250 000 krátkých textových zpráv.

Paegas v době od 22:30 do 1:30 spojil 5 000 000 hovorů, přičemž největší nápor byl od půlnoci do jedné hodiny ranní (2 500 000 hovorů). Počet poslaných textových zpráv během Silvestra dosáhl čísla 8 500 000 a stejně tomu bylo i na Nový rok.

Oskar zaznamenal o půlnoci kadenci až 30 zpráv za sekundu a od 23. hodiny do jedné hodiny ranní bylo ze sítě Oskar odesláno 200 000 krátkých textových zpráv a uskutečněno 400 000 hovorů.

Protože jednotlivce rozladí lokální výpadek stejně jako pád celé sítě, mnozí lidé s momentálně nepoužitelnými telefony odsoudili svého operátora jako neschopného.

Také předzvěst potíží se sítěmi lidi často vede k názoru, že pokud cosi nefunguje u nich, jistě nastal celkový kolaps.

Oproti minulému roku, kdy se v nesnázích ocitly sítě RadioMobilu i EuroTelu, se stav nepochybně zlepšil. Jestliže budou operátoři pokračovat v rozšiřování kapacity svých sítí, měl by se v příštím roce omezit i počet drobnějších závad a výpadků.