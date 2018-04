SPT Telecom zřejmě opouští další významná osobnost

Podle doposud oficiálně nepotvrzených informací opouští SPT Telecom další vysoce postavený představitel a člověk velmi zběhlý v interních záležitostech naší doposud monopolní společnosti. Ke konci letošního roku by měl z SPT Telecom odejít výkonný ředitel pro služby síti Miroslav Řezníček a podle všeho je jeho odchod věcí jeho vlastního rozhodnutí.

O to bude celá událost pro SPT Telecom smutnější. Miroslav Řezníček představuje jednoho z nejvýše postavených českých výkonných managerů ve společnosti a vzhledem ke své funkci je také detailně seznámen se stavem sítě SPT Telecom a s interními procesy ve společnosti. Pokud se informace ukáže být pravdivou - a zatím tomu vše nasvědčuje a vyjádření SPT Telecom bychom měli získat během pondělka - bude to mezi odbornou veřejností poměrně těžká rána pro Telecom právě v den, kdy hodlá měnit svoje image.

Z postu, který totiž Miroslav Řezníček zastává, se zpravidla neodchází dobrovolně - jeden z nejvyšších postů v největší české telekomunikační společnosti znamená jak odborné, tak hmotné zabezpečení člověka a kromě poměrně horkých postů spojených především s nevděčným zastupováním společnosti navenek, už neexistuje příliš mnoho vyšších míst. To by ale znamenalo, že by Miroslav Řezníček odcházel z nějakých hlubokých vnitřních pohnutek, podobně jako jeho bývalý nadřízený Michal Čupa, dnes šéf Contactelu (28.2.1999 - Michal Čupa odchází z SPT Telecom).

Příklad Michala Čupy je ostatně dostatečně ilustrativní. Michal Čupa odešel z postu vicepresidenta pro sítě a služby s přidanou hodnotou koncem února a to velmi rychle "z osobních důvodů", mezi které se dalo počítat osobní rozčarování z vnitřního fungování SPT Telecom a způsobu, jakým kráčel telekomunikační cestou. V případě jeho v podstatě ideového nástupce Miroslava Řezníčka se dá počítat s podobnými motivy, ačkoliv je samozřejmě velmi obtížné hodnotit pohledem z vnějšku.

Jenže právě odchod Michala Čupy do čela Contactelu, přímého konkurenta Internet on Line a v budoucnu i celého SPT Telecom, znamenal pro společnost velikou ztrátu, jejíž význam se zdá, si SPT Telecom doposud plně neuvědomil. Stejně jako Michal Čupa je i Miroslav Řezníček velmi podrobně seznámen se stavem sítě, stavem technologického i lidského vybavení a s vnitřními procesy našeho telekomunikačního monopolu. Dá se tedy očekávat, že ani Miroslav Řezníček nebude patřit mezi sociální případy živořící na podpoře a zaujme místo u některého z budoucích či i stávajících konkurentů SPT Telecom - seznam zájemců bude pravděpodobně velmi dlouhý.

To, že špičkoví odborníci opouštějí SPT Telecom těsně před liberalizací či proměnou v Český Telecom, není příliš dobré vysvědčení pro společnost. Že by něco shnilého ve státě Holandském?

PS: SPT Telecom 13.12.1999 oficiálně potvrdil pravdivost této naší zprávy