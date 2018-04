SPT Telecom ve víru politických změn

Jak asi naši čtenáři zaznamenali, před nedávnou dobou jsme si v svobodných a demokratických volbách zvolili novou vládu složenou převážně z členů bývalé garnitury KSČ, dnešních členů ČSSD. Jako každá vláda si i tato vláda upevňuje svoje pozice ve strategicky důležitých podnicích - cesty k tomu vedoucí jsou různé. Do situace železnice nyní budou moci mluvit odboráři (k velké radosti autodopravců) a také SPT Telecom, kde stále převažuje státní účast, patrně dostane nové lidi věrné straně.

Nejvíce se nových změn děsí Telsource - podle informací Lidových novin se dokonce Telecom zděsil, že by se jeho novým vládcem mohl stát pražský zastupitel za ČSSD Karel Berka - údajně přední odborník ČSSD na telekomunikace. Lidové noviny uvedly, že vláda přislíbila Berku na post šéfa Telecomu nenominovat. Jedno je jisté - velká část českého anagementu dosazená a volitelná většinovým vlastníkem - státem - se vymění.

Telecom není v telekomunikační branži jediný - změny se chystají na Český telekomunikační úřad. Mezi ČSSD je totiž populární myšlenka komercializovat regulátora trhu tak, jak je to třeba ve Velké Británii a tak se snadno může stát, že ČTÚ bude muset o svoje místo na slunci a o post regulátora trhu bojovat. Nejvíce patrně prokázáním své užitečnosti.

Bude to k něčemu? Těžko - již nyní se jasně ukazuje, že deregulace telekomunikačního trhu před vládou slíbeným termínem by nahrála spíše do karet SPT Telecom, jenž by mohl svým protivníkům změnou cen a propojovacích poplatků radikálně zatopit. Až do této chvíle totiž není žádný reální konkurent technicky ani finančně na deregulaci trhu a konkurenci vůči SPT Telecom připraven.