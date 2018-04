SPT TELECOM snižuje ceny služeb euroISDN

Konečně je to oficiální - po zveřejnění cenníku, který jsme normálně získali na Telesetu, přinášíme i tiskovu zprávu SPT Telecom - takže vše je již oficiální! Pokud potřebujete ceny ISDN jako DOC soubor pro Word, stáhněte si je zde. Zde jsou ceny v HTML , ale není to tam tak hezké a přehledné.

Od 1. září 1998 akciová společnost SPT TELECOM výrazně snižuje ceny za zřízení přípojky a užívání služeb euroISDN. Pokles cen se týká obou typů připojení - jak euroISDN2, tak i euroISDN30. Zákazníci SPT TELECOM, a.s. mohou díky tomuto kroku za velmi přijatelnou cenu získat v technologii euroISDN významného pomocníka pro své profesionální i soukromé aktivity.

Cena zavedení základní přípojky euroISDN2, která zahrnuje dva uživatelské kanály s přenosovou rychlostí 64 kbit/s, se z původních 15 999 korun sníží na 9 950 Kč, což představuje pokles o téměř 40 procent. Měsíční cena za užívání služeb euroISDN2 bude od 1. září činit namísto původních 1 599 Kč pouze 895 korun.

U přípojky euroISDN30 je změna ceny ještě výraznější - namísto stávajících 139 999 korun zaplatí zákazník od 1. září 75 000 Kč a měsíčně ho tato služba přijde na 7 995 korun namísto dosavadních 13 999 Kč. Plný nový ceník služeb euroISDN je v Příloze 1.

euroISDN je veřejně dostupná, plně digitální síť pro moderní, vysoce kvalitní telefonii, pro přenosy dat velkou rychlostí, pro přenos fixního i pohyblivého obrazu a pro rychlou faxovou komunikaci s mezinárodním přístupem do digitální sítě integrovaných služeb. Tato technologie umožňuje zákazníkům uskutečňovat všechno, co doposud na poli telekomunikací dělali, avšak mnohem lépe a rychleji. Služby euroISDN začal SPT TELECOM, a.s. nabízet v České republice již v roce 1997. O významu, který český telekomunikační operátor přikládá dalšímu rozvoji tohoto moderního způsobu komunikace, svědčí například i skutečnost, že spolu s Evropskou komisí je akciová společnost SPT TELECOM spolupořadatelem mezinárodní konference Evropského fóra uživatelů ISDN, které bude v září letošního roku hostit právě Praha.

Informace o službách euroISDN nabízených SPT TELECOM, a.s. mohou zákazníci v pracovních dnech bezplatně získat také na zelené lince 0800 123456.