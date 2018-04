SPT Telecom se pustil do peeringu

Čtenáři Mobil serveru připojení přes Internet on Line společnosti SPT Telecom mají od včerejška podstatně lehčí život - společnost NetForce peeruje s SPT Telecom přes 2MB linku do NIXu. Podobnou dobrou zprávu máme pro lidi připojené přes INEC - i ten spustil peering s NetForce, naším internet providerem.

U Telecomu stojí za to se pozastavit - v průběhu tohoto týdne totiž Telecom spustil peering s Bohemia.Net, Telenorem (viz. tiskovou zprávu zde), CzechNetem-Luko, NetForce a patrně i několika dalšími, což hodláme v praxi přes naše dial-up připojení na IOL vyzkoušet. Ačkoliv jde o peering spíše s menšími providery, ti velcí na sebe patrně nenechají tak dlouho čekat. Internet on Line by se konečně dostalo z "internetové izolace", když nejbližší připojení k téměř libovolnému českému serveru teklo někde přes Amsterodam či ještě vzdálenější provenience. Samozřejmě řešení á la žižkovská věž a NIX je nepochybně elegantnější.

Buď jak buď, počet čtenářů našeho serveru z připojení IOL stále stoupá a tak pro ně dozajista bude příjemnou změnou, že traceroute na naše servery nyní pokleslo výrazně pod 200 milivteřin oproti původní téměř vteřině. Obdobná situace je samozřejmě s INECem, kde je traceroute zhruba na stejné úrovni a oproti dřívějšku si spojení polepšilo ještě výraznějí.

Přehled peeringu českých internet providerů najdete zde.