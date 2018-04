SPT Telecom rozšiřuje nabídku Memoboxu

Příznivce SPT Telecom potěším, odpůrce překvapím a zarputilé odpůrce naštvu, když řeknu, že SPT Telecom poskytuje služby, které jsou vcelku výhodné a dokonce dostupné většině lidí.

Jistě víte, že Telecom poskytuje službu, podobnou hlasové schránce na mobilních telefonech. Nyní se na tuto službu, nesoucí jméno MEMOBOX, podíváme blíže. Služba Memobox má několik variant nebo tříd, které jsou zaměřeny na určité skupiny zákazníků. Některé služby jsou již v provozu, ale jsou zde i takové, které budeme moci používat až od 1.6. (letošního roku samozřejmě:).

Nejprve společná charakteristika. Ve všech úrovních služby Memobox je vám umožněno nahrát si svůj vlastní pozdrav, jehož délka je max. 1 minuta. Maximální délka vzkazu je 1,5 minuty a platnost zpráv je 15 dní pro nové zprávy a 5 dní pro staré. Počet vzkazů se liší podle programu, který zvolíte. Zřízení služby je u všech programů zdarma. Ceny se liší pouze měsíčním poplatkem a případně i cenou za vyzvednutí zprávy.

Snad první a základní službou, kterou již Telecom poskytuje trochu déle je MemoBox Komfort. Služba je určena jako jakási náhrada záznamníku. Samozřejmě, že je to lepší záznamník, jelikož zde není obsazeno. Funguje podobně jako u mobilu, takže pokud je obsazeno, přepne vás ústředna na hlasovou schránku a vy necháte vzkaz. Komfort umožňuje nastavení hlasové schránky tak, že vám po obdržení nového vzkazu automaticky zavolá na určené číslo. Vzkazy si ale můžete bez problému vyzvednout ze kteréhokoliv telefonu s tónovou volbou a to včetně mobilu.

Maximální počet zpráv, které lze mít ve schránce najednou je 20. Z vyzvednutí zprávy z vašeho telefonu neplatíte - realizuje se přes zelenou linku 0800/12 13 14. Z jakékoliv jiné telefonní stanice přistupujete přes 096, kde platíte 2,60Kč/2 min. ve špičce a 2,60Kč/4 min. mimo špičku. Z mobilního telefonu platíte jako za běžný hovor na pevnou linku. Neplatí se žádný měsíční poplatek.

Komfort Plus je rozšířená služba Komfortu. Kromě základních funkcí, popsaných u Komfortu, lze vytvořit až 20 pobočkových schránek s vlastním heslem. Lze také vytvořit dva seznamy uživatelů po max. deseti účastnících.

Počet zpráv se oproti Komfortu zvýšil o 10. Nevíme, ale jestli je těch 30 zpráv pro každého uživatele nebo celkem za všechny účastníky. Ceny za vyzvednutí jsou shodné s cenami u MemoBox Komfort. Za službu se opět neplatí měsíční poplatek.

MemoBox Profi je první službou, která je zaváděna nově a budeme ji moci využívat od prvního června. Profi je schránka, která dokáže přijímat jak hlasové, tak i faxové zprávy s hlasovým doprovodem. Navíc je zde možnost vytvořit až 20 poboček. MemoBox Profi dokáže přijímat i několik faxů najednou, takže pokud potřebujete hlasový záznamník společně s přijímáním více faxů, není nic jednoduššího, než si nechat vytvořit tuto službu. Faxy si můžete nechat vytisknou na vašem přístroji, nebo je můžete přeposlat jiným účastníkům.

Službu aktivuje Telecom zdarma a měsíčně za ní zaplatíme 95 korun. Paměť schránky pojme 50 vzkazů po 1,5 minutě a 100 faxových zpráv.

MemoBox Fax je v podstatě stejné jako MemoBox Profi, ale nedisponuje hlasovými funkcemi. Slouží pouze pro záznam faxů. Do schránky se taktéž vejde až 100 faxových stran a lze je tisknout na vašem přístroji. Službu vám Telecom zprovozní rovněž zdarma, ale zaplatíte za ni měsíčně 50 korun. Jedinou nevýhodou je, že službu budete moci používat až od 1.6.

Poslední a asi nejlepší službou, která osloví mladé bez mobilních telefonů je MemoBox Virtual. Schránku si může zřídit úplně každý. I ten, kdo nevlastní telefonní přístroj. Zprávy si můžete vyzvednout z kteréhokoliv telefonního přístroje s tónovou volbou zadarmo na telefonním čísle 0800/11 12 13. Váš voicebox je chráněn heslem. Do schránky se vejde 30 zpráv a zaplatíte pouze za měsíční provoz. Cena je 50 korun a již neplatíte více peněz. To je výhodné jak pro ty, kteří jsou neustále na cestách, tak například pro studenty.

Tyto všechny služby jsou poměrně výhodné pro všechny, kdo je vlastní. Je to příjemná cesta, jak být v jistém smyslu neustále k zastižení. Na druhou stranu je to velice šikovný tah Telecomu, který vyhoví určité skupině zákazníků a zároveň přinese více peněz. Tyto peníze nepocházejí jen z paušálů, vybíraných za tyto služby, ale i za to, že vám volající bude moci nechat vzkaz. Kolikrát se stalo, že vám někdo volal a vy jste nebyli na příjmu a tak telefon pouze vyzváněl a nikdo nezvednul sluchátko, aby naskočily impulsy. Pokud si ale schránku založíte, máte 100% jistotu, že volajícímu impulsy naskočí. Na druhou stranu je to ale nejlevnější záznamová služba, kterou znám. Myslím, že se pořád vyplatí zatelefonovat klasickou linkou a nechat vzkaz na memoboxu, než v mobilním voiceboxu. Neříkám, že je to nejlepší, jelikož nejlepší je, že vás buď někdo zastihne na mobilu a nebo, když vás nezastihne vůbec, ale jisté výhody pro určité skupiny uživatelů tento způsob komunikace přináší.