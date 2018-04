SPT Telecom přišel se zajímavým kompromisem

Čtvrteční pokračování válečných operací mezi ISP a SPT Telecom přineslo několik zvratů. Především již několik providerů vypovědělo peeringovou smlouvu s IOL a začala běžet její poměrně krátká výpovědní lhůta. Zástupcům IOLu se na to konto podařilo přesvědčit vedení samotného SPT Telecom, že provideři myslí svoje hrozby vážně a že situace je opravdu neudržitelná.

Časově bohužel neumíme přesně zařadit další velmi důležitou věc, která dosud není oficiálně potvrzená a má tak spíše charakter nejisté informace, leč informace podstatné. Dosavadní aktivní podpůrce vstřícné politiky vůči internetovým poplatkům ing.Michal Čupa, viceprezident pro sítě a služby s přidanou hodnotou, podal výpověď. Údajně se tak stalo proto, že ze strany providerů mu byla vyčítána malá vstřícnost, zatímco SPT Telecom jej naopak vinil ze vstřícnosti přespřílišné. Právě Michal Čupa patřil mezi lidi, kteří aktivně podporovali jednání o tarifních zvýhodněních pro internet a jemu patří velký dík za to, že SPT Telecom vůbec začal akceptovat dial-up pro internet jako službu odlišnou od klasických telefonních hovorů. Je smutné, že boj o Internet99 převálcoval člověka, který udělal nejvíce pro usmíření znepřátelených stran.

Ve večerních hodinách SPT Telecom oficiálně potvrdil zprávu o tom, že hodlá ustoupit ze svých nesmiřitelných pozic a posunout sestavovací poplatek na 119 vteřinu od začátku spojení. Tento zdánlivě směšný ústupek je přitom z matematického hlediska velmi zajímavý, neboť z výrazné části řeší problematiku spojení kratších, než osm minut - tedy problematiku, která byla trnem v oku jak uživatelům, tak providerům.

Když se podíváme na následující grafy, s překvapením zjistíme, že posun sestavovacího poplatku o 59 vteřin provede s prvními osmi minutami divy. Například v hlavním čase je pouze čtyřminutové spojení v tarifu Internet 99 dražší, než spojení v klasickém tarifu - v ostatních případech je spojení stejně drahé a po osmé minutě cena klesá.

Situaci ilustrují následující grafy, jež popisují nový návrh na rozmezí 1-9 minut připojení. Všechny minuty nad osmou minutu již znamenají úsporu protelefonované sumy.



V tomto případě je nevýhodné pouze spojení v délce čtyř minut - náš tip - protáhněte to na šest za stejnou cenu.



Mezi 17-19 hodinou je suma za spojení v inovovaném tarifu Internet 99 vždy nižší, než současný poplatek.



V době 19-21 hodin je dvojnásob drahé spojení tří- a čtyřminutovéa o třetinu je dražší spojení sedmi- a osmiminutové. Naštěstí toto pásmo je již většinou využíváno pro delší surfování.



O víkendech a v nočních hodinách se oproti stávajícímu tarifu nevyplatí surfování v délce tří- až čtyř minut. Tato doba je ale také využívána spíše pro surfování delší.

Shrnuto: jsem překvapen, jak takto jednoduché řešení umí ostranit většinu problémů, které tarif Internet99 doposud provázely a je škoda, že to nikoho z nás nenapadlo v listopadu. Mohla odpadnout řada problémů. Řekl bych, že pokud jsou výše uvedené matematické propočty správné, lze s tímto kompromisem souhlasit - někteří radikálové určitě spokojeni nebudou, pro ně je to zadarmo drahé. Nicméně pro providery by to mohla být zajímava utišující pilulka, díky níž by mohli všechna svoje přístupová čísla s klidným svědomím převést na tarif Internet99 a nepoužívat čísla s klasickou tarifikací.

Prodloužení účtování sestavovacího poplatku na konec druhé minuty znamená ulehčení živata všem, kdož používali internet pouze na krátké stažení pošty - dvě minuty jsou na normální poštu dostačující. Zejména pak u ISDN uživatelů.

Samozřejmě bude záležet na providerech, jak si tuto nabídku od SPT Telecom přeberou. Venkoncem - jako většina nabídek SPT Telecom může mít svoje háčky, které vyplynou na povrch později. Náladu providerů bude obrážet to, jak přistoupí k vypovězení peeringu a hlavně, zda budou pokračovat v přípravě právního tažení proti SPT Telecom a IOL, jež hodlají předhodit antimonopolnímu úřadu.

Další návnadu totiž SPT Telecom ve své tiskové zprávě uvedl - již nyní údajně pracuje na novém tarifu Internet 2000. Ten by měl již využívat aplikaci Inteligentní Sítě a tedy by měl nabídnout jednotné přístupové číslo. Právě způsob zřizování virtuálních přípojných bodů, používaný IOLem, totiž vzbuzuje nejvíce podezření z křížového financování. Jednotné přístupové číslo by znamenalo konec tomuto sporu.

Memento k jednotnému přístupovému číslu: je třeba si uvědomit, že toto jednotné celorepublikové číslo v žádném případě nedostanete, když si namontujete deset modemů v Praze - předpokládaným klíčem pro jeho přidělení bude počet a vzdálenost jednotlivých přípojných bodů. Tím by nebyli znevýhodněni velcí provideři, kteří doposud pilně budovali přípojná místa. Z hlediska stávající architektury sítě navíc ani není únosné směřovat všechna internetová volání na Prahu, kde by v takovémto případě dozajista všichni udělali svůj centrální přístupový bod. Právě proto se čeká na Inteligentní Síť. Ta by totiž umožnila směřování hovoru do nejbližšího přípojného bodu v závislosti na topologii sítě.