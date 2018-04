SPT Telecom představil oficiální logo

Po roce dohadů nad vzhledem nového oficiálního loga představil ve středu odpoledne SPT Telecom novou podobu loga. To by se podle prozatimních informací mělo stát platným od nového tisíciletí, kdy by nahradilo dosavadní žluto-modrou kombinaci se slovy SPT Telecom.

SPT Telecom zároveň s tím změní svoje jméno - namísto dnes již nejasné historické zkratky Správa pošt a telekomunikací bude společnost používat jméno Český Telecom. Toto jméno firma koupila od svého bývalého ředitele Jiřího Makovce za cenu, která se podle našich informací pohybovala okolo 20 milionů Kč - podle všeho šlo o jakousi formu "trafiky" bývalému řediteli.

Tento výdaj není posledním - jen výměna loga na dokumentech, vozidlech, kancelářích atd dosáhne podle některých odhadů 250 mil. Kč, pravděpodobně ale bude celá změna firemního image ještě dražší. Vzhledem k tomu, že od Nového roku budou telefonní poplatky zřejmě opět zdražovány, neměly by tyto výdaje do hospodaření firmy zasáhnout a budou rychle uhrazeny z dražších telefonních poplatků.

Zde uvádíme příklad jednoho z kdysi zvažovaných návrhů loga, které nakonec padlo pro přílišnou podobu se srpem a kladivem, kdysi to znakem SSSR.

A toto je stávající logo.