SPT Telecom odstartoval ISDN

Jsou věci, které k mobilní komunikaci nepatří principielně, nýbrž á priori, čili tvoří ne nezbytně nutný, ale neodmyslitelný předpoklad existence. Ačkoliv se předešlá věta může zdát na první pohled být paradoxem, v podstatě jenom vyjadřuje skutečnost, že něco značně usnadňuje něco jiného, přičemž to usnadňující něco může mít mnoho podob - tak jako mobilní komunikaci představují jak poštovní holuby, tak telefony GSM, uznejme, že obojí má diametrálně jiné vynucovací metody přístupu k okolí.

ISDN k mobilní komunikaci nepatří principiálně, nýbrž á priori - je to záležitost, který umožní z pevné telefonní sítě udělat něco reálně použitelného, digitálního. ISDN znamená, že z domova můžete komunikovat místo zoufalého modemu 28,8 kbps rychlostí 64 kbps v nepoměrně vyšší kvalitě a komfortu, takže v podstatě dosáhnete luxusu pevné linky.

Realizaci ISDN slibuje SPT Telecom drahnou dobu - ComNet byl místem, kde se konečně prosákly ceny, jež má ministerstvo schválit. Podívejme se tedy, co by rád SPT Telecom účtoval za svoje tzv. euroISDN.

Můžete si zřídit dva typy přípojek - euroISDN2 a euroISDN30 - rozdíl je v rychlosti a samozřejmě v ceně. EuroISDN2 představují dva kanály po 64 kbps a jeden signalizační 16 kbps, euroISDN30 je třicet kanálů 64 kbps a jeden signalizační o stejné rychlosti. Jak vidno, spřažením kanálů můžete používat rychlosti 128 kbps respektive 2 Mbps.

Pro normální občany a fandy pro modemové připojení k internetu, jakož i drobnější firmy mělo být euroISDN2 řešením solidní komunikační rychlosti na internetu - jeden kanál s rychlostí 64kbps by bohatě stačil na browsení a druhý by zůstávál volný. EuroISDN30 by pak se svojí rychlostí bylo důstojným řešením komunikace velkých firem.

Jenže, kolik za to máme zaplatit?

přípojka instalační poplatek měsíční paušál euroISDN2 19.999 Kč 1.999 Kč euroISDN30 199.990 Kč 19.999 Kč

Cena za provoz linky koresponduje s poplatky klasických telefonních služeb a jsou aplikovány pro každý kanál na základě impulsů. Tzn. za 64 kbps linku zaplatíte 2,25 Kč za impuls (místně 3 nebo 6 minut). Doplňkových služeb je dost, včetně identifikace volajícího, čekání a podržení hovorů i vícenásobná účastnická čísla. Tyto služby jsou již velice laciné, v řádech desítek korun či stokorun.

Telecom nás zase doběhl s oprsklostí sobě vlastní. Namísto uvažovaných osmi stovek budeme solit dvě tisícovky a instalační poplatek se také dubloval oproti tomu, co jsem slýchal před půl rokem. Ano, jako bych to slyšel - vícenáklady, nutnost investice do zastaralé sítě, blábláblá.

Vezměme si k ruce katalog německého Telekomu - i ten nabízí ISDN. Pokud přepočítávám marku za 20 Kč (což by dneska tak odpovídalo), tak mi instalace vychází na 4000 Kč za klasické dvojlinkové ISDN a měsíční poplatek na tisícovku. A to taky investují a taky museli modernizovat (sice je to déle, museli).

Další špek - euroISDN bude sice od 1.7.1997 k dispozici, ale jenom v Praze, Brně a Ostravě a to ještě jenom v některých částech. Například na Letnou nepočítejte s instalací před prosincem 1997. Až od října do konce roku bude ISDN zaváděno v Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Pardubicích, Olomouci, Zlíně, ČEských Budějovicích, Liberci, Karlových Varech a Mladé Boleslavi. Vy ostatní si musíte počkat ještě déle.

Právě dvojlinkové ISDN je tím, co mnůže být dobrou investicí do hodně komunikující domácnosti. Nebudu popírat, že jsem si chtěl dát přípojku i domů. Ale dvě tisícovky jsou dost na to, abych si to rozmyslel. Stejně se zachová mnoho domácností, které by jinak zauvažovali. Telecom se zase představil v celé svojí kráse.

Pro více informací můžete zdarma volat zelenou linku 0800-123456.