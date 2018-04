SPT Telecom nabídne internetovou telefonii

Milé překvapení připravuje SPT Telecom - internetové telefonování do zahraničí. Podle oficiálních informací vydaných tento týden je společnost technicky připravená poskytnout internetovou telefonii. Jedinou překážkou je nyní podle SPT Telecom legislativní vyjasnění podmínek provozování této služby.

Podle dnes již oficiálních informací na vývoji této služby delší dobu pracuje divize NexTel, jenž by tuto službu také měl zajišťovat pro EuroTel, konkurenta RadioMobilu. EuroTel by tak mohl dostihnout RadioMobil v oblasti výrazně lacinějšího telefonování do zahraničí, což by potřeboval jako sůl.

Internetovou telefonii z telefonu na telefon začal RadioMobil nabízet jako jeden z prvních operátorů ve světě v polovině loňského roku. Ceny za poskytované služby byly více jak o polovinu nižší, než v případě mezinárodních hovorů SPT Telecom. Český telekomunikační úřad službu zakázal s odůvodněním, že jejímu provozovateli chybí k jejímu provozu licence - podle některých informací tak učinil na nátlak SPT Telecom, což oficiální zástupci firmy ostře odmítají.

ČTÚ před dvěmi týdny rozhodl, že služba neporušuje exklusivitu SPT Telecom a pokud se některá ze zúčastněných stran neodvolá do 18. května 1999, nabude toto rozhodnutí právní moci a RadioMobilu bude moci být vydána licence pro provoz této služby. Ovšem SPT Telecom se hodlá s největší pravděpodobností odvolat, protože nutně potřebuje, aby ČTÚ dále celou situaci přezkoumávalo. Hraje se o čas - EuroTel potřebuje k integraci internetové telefonie NexTelu ještě několik týdnů a další odklad provozu služby RadioMobilem přijde EuroTelu i SPT Telecom velmi vhod.

Zajímavé je, že SPT Telecom je ochoten nechat cizí firmu - EuroTel - provozovat službu, o níž je přesvědčen, že není legální. Co na tom, že EuroTel bude provozovat službu via SPT Telecom a co sejde na tom, že je vlastněn z výrazné části právě Telecomem - z hlediska striktně právního jde o jinou firmu, která by se měla podle SPT Telecom dopouštět nelegálního počínání. Nebo je výkon zákonných pravomocí SPT Telecom (exklusivita) přenositelný na jiné firmy?

Ať již celý spor dopadne jakkoliv, zůstane navěky zapsán jako velká šaráda, v níž ČTÚ a ministrovi Peltrámovi byla přisouzena šaškovská role těch, kteří bezmocně skáčí do taktu konkurenčního boje EuroTelu s RadioMobilem. Úžasná lehkost, s jakou zřejmě SPT Telecom vyvlékl dceřiný EuroTel z pozice technicky nedostačujícího, je fascinující a za jiných okolností by si zasloužila potlesk coby vrchol důvtipu.

Pro pořádek připomínám, že SPT Telecom provozuje internet call v rámci Voice VPN - tato služba ale není poskytována skrze internet, ale skrze dedikovanou kapacitu pronajaté sítě, tedy VoNet. V tomto případě se ale jedná pouze o službu poskytovanou v rámci firmy a SPT Telecom prý výslovně informuje, že služba nesmí být napojena do veřejné telefonní sítě - na propagačních stránkách této služby ale žádné omezení není zmíněno, ačkoliv je dle mého soudu dosti významné.

A poslední poznámka - realizace internetové telefonie u EuroTelu údajně vázne na tom, že dosud nebyl dojednán kontrakt s poskytovatelem zahraničních bran zpřístupňujících propojení IP telefonie do telefonních sítích v jednotlivých zemích, tedy například s Net2Phone atd.