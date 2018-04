SPT Telecom mění strukturu cen pevných linek

SPT Telecom na středečním setkání s novináři oznámil, že hodlá v brzské budoucnosti změnit strukturu cen za pronájem pevných datových okruhů, tedy analogových i digitálních linek. Kupodivu tentokráte nešlo o tolik populární rebalancování cen, tedy o přestrojené zdražování.

V pronájmu pevných linek u SPT Telecom byl totiž až doposud zmatek. Pokud jste si chtěli koupit pevnou linku, museli jste vědět, přes kolik ústředen půjde a od toho se odvozovala cena. To bylo značně nepohodlné, protože cenovou kalkulaci jste si nemohl provést pohodlně sám, ale až technici SPT Telecom vám dali cifru, nad níž jste neměli jednoduchou kontrolu.

Nyní bude systém jednodušší a bude postaven na geografickém principu. Za pevnou linku zaplatíte v rámci města vždy stejný poplatek, za meziměstskou linku zaplatíte podle kilometrového pásma a za mezinárodní podle zařazení státu do patřičného tarifního pásma. Lhostejno, přes kolik ústředen linka probíhá.

Celá změna vstoupí v platnost od 1. října 1999, kdy začnou platit i nové ceny místních linek, od 1. června již budou platit ceny dálkových linek.

Například dnes oblíbený analogový dvoudrát v rámci města nyní vyjde na cca. 1900 Kč - dnes stojí od cca. 900-2600 Kč podle toho, přes kolik ústředen probíhá. Ušetří tedy ti, kdo jsou ústředně dále, připlatit si budou moci ti, kdo jí jsou blíže. Telecom navíc slučuje sazby za hlasové a datové linky.

Pro někoho se ale geografické dělení může stát problémem. Až doposud byly pevné linky například z příměstských oblastí ležících v rámci UTO, ale nenáležejících již do katastru obce, považovány za linku v místě vedenou přes tři ústředny a tedy oceňovány na maximálně 2600 Kč za měsíc. Nyní budou tyto linky účtovány jako linky v zóně A a tedy za 8560 Kč měsíčně, což je značný skok. Obecně lze říci, že ceny analogových linek v místě vzrostou.

Další zajímavostí je pokles cen digitálních přípojek - trend poklesu cen digitálních okruhů a nárůstu cen analogových okruhů je dnes evidentní a je logickým vyústěním postupující digitalizace sítě i vývojem požadavků klientů. SPT Telecom ale také nabídne speciální sazby pro internetové providery, tedy velkoodběratele - ty ale jsou na osobním jednání.

Geografické dělení je ale to, co SPT Telecom nutně čekalo, pokud chtěl trhu nabízet linky jako jednoduše obchodovatelné zboží. Těžko lze od zákazníka čekat, že bude znát počet ústředen ze Smíchova na Pankrác - nyní je všechno za jednu sazbu.

Nepříjemný je vzrůst cen analogových dvoudrátů v místě, hezký je naopak pokles cen meziměstských a zejména zahraničních digitálních okruhů, kde USA a Kanada sestoupily do nižšího cenového pásma, zatímco Slovensko bylo přeřazeno do standardního pásma sousedních států. Přecenění zahraničních linek potřebuje SPT Telecom jako sůl, již delší dobu jsou totiž jeho ceny za rychlé zahraniční linky poněkud mimo nabídku konkurence. Například linka do USA, oblíbeného přípojného bodu internetových providerů, bude nyní až o 51% levnější. Kromě toho je nabídka rozšířena o rychlosti 155 Mbps a 655 Mbps, tam jsou ceny stanoveny individuálně.

Z hlediska orientace v nabídce lze změnu jen přivítat. K zpřehlednění by měla přispět také webová aplikace nabízející spočítat cenu linky, ta se údajně chystá.

Pro profesionální zákazníky chystá SPT Telecom na konec tohoto roku také nabídku garantované úrovně služeb, tedy finančních postihů pronajímatele datových okruhů v případě, když neplní svoje závazky, typicky, když linka nefunguje tak, jak by měla.

Kompletní ceník platný od 1. října 1999 najdete zde. Ceny za meziměstské a mezinárodní linky jsou platné již od 1. června 1999.