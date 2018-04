SPT Telecom má nového generálního ředitele

SPT Telecom bude mít od 15. července 1999 nového generálního ředitele. Svatoslava Nováka totiž v této funkci nahradí Přemysl Klíma, ten byl zároveň zvolen i druhým místopředsedou představenstva společnosti.

Svatoslava Nováka odvolalo představenstvo SPT TELECOM, a.s. na zasedání po valné hromadě 18. června 1999 ke dni 14.7. 1999.

Jmenování Přemysla Klímy generálním ředitelem a jeho volba II. místopředsedou představenstva bylo provedeno formou per rollam, tj. přijetím rozhodnutí představenstva mimo zasedání (prostřednictvím videokonference). Přemysl Klíma bude zastávat funkci generálního ředitele a funkci druhého místopředsedy na základě jednomyslného souhlasu představenstva.

Volbou nového generálního ředitele se tak uzavírá několikaletá historie, kdy v čele SPT Telecom stál Svatoslav Novák. Proti němu dlouhou dobu brojil ministr dopravy a spojů Antonín Peltrám, který především kritizoval spolupráci Telecomu s ministerstvem - podle některých náznaků šlo ale spíše o zástěrku.

Ani nový šéf SPT Telecom není zcela bez problémů - pro SPT Telecom a současnou vládu ale po pravdě řečeno není bez problémů nikdo. Oficiální životopis Přemysla Klímy najdete na konci, co se v něm ale nedočtete je to, že v společnosti1. Filmový kanál s.r.o. figuroval v orgánech společnosti kromě Přemysla Klímy také Michal Hrubý, předseda Fondu národního majetku, v té době druhý místopředseda výkonného výboru Fondu národního majetku a tedy i zástupce státu v SPT Telecom. Tedy již v době, kdy si Dattel a SPT Telecom ostře konkurovali, byl zástupce státu v SPT Telecom společníkem šéfa představenstva Dattelu. A to je nepříjemná skulinka - dnes se bude jen velmi těžko vysvětlovat, že si bývalí společníci navzájem nevypomohli.

Česká republika má jeden problém: telekomunikační trh je zde tak malý, že se všichni navzájem znají, všichni spolu nutně někde pracovali a někde přišli do styku. Co by se ale stávat nemělo je to, že si vysoký pracovník FNM sedne do čela soukromé společnsti, která jde přímo proti zájmům státní firmy, již také zastupuje.

RNDr. Přemysl Klíma, CSc. (19.11. 1943)

Vysokoškolská studia na přírodovědecké fakultě (anorganická chemie) University Karlovy ukončil v roce 1965 a poté působil jako vědecký asistent na VŠCHT v Praze. Rigorózní zkoušku (RNDr.) složil v roce 1971. V období 1972 až 1991 pracoval ve Výzkumném ústavu sdělovací techniky jako koordinátor státních výzkumně-vývojových úkolů z oblasti optoelektroniky, v letech 1990 až 1991 jako ředitel divize širokopásmových sítí.

V roce 1991 založil společnost DATTEL, a.s. a stal se jejím předsedou představenstva a generálním ředitelem. V současné době pracuje v SPT TELECOM, a.s. jako ředitel pro speciální projekty.

V období 1993 až 1999 byl předsedou dozorčí rady Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí (APKT), v únoru 1999 byl zvolen předsedou představenstva APKT. V souvislosti s přijetím zaměstnání v SPT TELECOM, a. s. v březnu 1999 na tuto funkci rezignoval.

Přemysl Klíma není a nebyl politicky organizován. Je ženatý, má dvě děti a tři vnuky.