SPT Telecom jedná s mobilními operátory o nižší ceně hovorů

Volání z pevné sítě do sítě mobilní má již delší dobu fixní cenu 10 Kč za minutu. Tato cena je momentálně největším problémem, kvůli němuž počty provolaných minut z pevné do mobilních sítí stagnují. SPT Telecom proto podle posledních oficiálních informací inicioval jednání s mobilními operátory nad výší těchto poplatků.

Podle propojovací dohody mezi SPT Telecom a EuroTelem i RadioMobilem, se částka 10 Kč dělí v poměru 2 Kč pro SPT Telecom a 8 Kč pro mobilního operátora (neoficiální údaj!).

Dá se předpokládat, že by mohlo dojít k zásadnímu snížení právě oné částky 8 Kč - podle některých údajů až na polovinu, takže volání z pevné sítě do mobilní by stálo 6 Kč.

To jsou ale zatím pouhé spekulace, které žádná ze stran účastnících se jednání nekomentuje. Již dnes je jisté, že snížení sazeb za volání v mobilní síti by provozu jak v mobilní tak v pevné síti značně prospělo, je ale také známo, že mobilní operátoři vysoké sazby pro volání z pevné sítě využívají jako finanční polštář, který jim pomáhá profinancovat jiné sazby, kde jsou více tlačeni ke zdi.

O průběhu a zejména výsledcích jednání budeme průběžně informovat.