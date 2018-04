SPT Telecom, IOL a porušení hospodářské soutěže

Internetový svět je ve varu, ale nikdo neví, co s tím. CesNet se hádá s SPT Telecom, kdo má víc přípojných bodů - Telecom tvrdí, že on a to přes 80, CesNet opáčil, že Telecom jich má ve skutečnost sotva dvacítku a zbytek že je pouze přesměrování hovorů a tedy virtuální přístupový bod. Aféru začala Lupa a Mobil serveru to netrvalo dlouho, aby se přidal. Jaká je skutečnost? Kdo má více bodů? Podvádí tu vůbec někdo?

Po dlouhé a ožehavé konverzaci nejenom s Patrickem Zandlem, ale i s několika významnými českými ISP providery, jejichž emaily jsme na toto téma obdrželi bych rád situaci objasnil příměr k SRN - zemi, kde delší dobu žiji a kterou lze považovat za přeci jen poměrně vyspělou.

Je nepochybné, že pravdu má SPT Telecom - jeho služba Internet on Line má nyní nejvíce přístupových bodů. Přístupový bod je totiž budován pro klienta, nikoliv pro firmu samotnou a tedy počet čísel, na které je možno se dovolat, udává počet přístupových bodů. Klientovi je jedno, zda dále putují data telefonním nebo datovým kabelem, či zda je přepravuje poštovní holub - alespoň potud, pokud je vše rychlé a bezproblémové. Zde je problém jasný a nepřipouští diskusi.

Nad čím ale diskuse nepochybně vzplane je systém, jímž IOL dosáhl takového počtu přístupových bodů. V zásadě jednoduše: má zhruba dvacet opravdových přípojných bodů s modemy, místnostmi a tlustými kabely, zbytek je jen přesměrování z telefonního čísla uvedeného na letáčku pro zákazníky na čísla jednoho z této dvacítky přípojných bodů a povětšinou do jiného UTO).

Až potud by bylo vše v pořádku, kdyby se jednalo třeba o PVT.Net nebo řekněme NetForce či INEC. Jenže IOL přímo patří SPT Telecom - není to ani jiná firma, jen jiná divize. Pravda, účetně se to vede maličko (záměrně říkám maličko) odděleně, ale fakticky je každému zřejmé, že kdyby IOL potřeboval peníze, SPT Telecom je nasype trychtýřem. Jádro problému je tedy zde - SPT Telecom přesměrovává hovory z jednoho čísla na jiné a tvrdí, že IOL mu to účetně proplácí a tím je tedy všechno v pořádku.

SPT Telecom potažmo mluvčí IOL tvrdí, že tím je vše jasné a vše je v pořádku. Není. SPT Telecom se zde pravděpodobně dopouští porušení pravidel hospodářské soutěže, když zdroje, na něž mu dává zákon monopolní práva, používá v konkurečním boji jako konkurenční výhodu a neumožňuje k nim rovný přístup všem. IOL sice tvrdí, že stejné přesměrování si může zřídit jakýkoliv provider, v čemž má nepochybně pravdu, ale u jiného providera se netřeba bát křížového financování. Jinde se nemůže stát, že přemrštěné poplatky za mezinárodní hovory dotují případné přesměrování hovoru pro další vlastní komerční službu...

V tomto ohledu mnohému napoví jeden příklad právě ze SRN. Před dvěmi lety, když boom ISDN začínal, provedl Deutsche Telecom něco podobného. Tehdy si na něj spolkovému regulátoru telekomunikačního trhu postěžovala firma CompuServe, jíž se tento způsob vytváření přístupových bodů ISDN zajídal. Deutsche Telecom, tehdy monopolní, byl donucen zaplatit několik set tisíc marek pokuty.

V ČR tomu je zatím jinak - dostáváme emaily, zda budeme SPT Telecom žalovat my. Nikoliv - nebudeme! Žalovat by měl ten, jehož práva jsou tím poškozena, nikoliv noviny či servery, jichž se to netýká a které pouze na takovéto podivné věci upozorňují. Jak se ale zdá, čeští provideři nemají příliš odvahy nebo chuti pouštět se do křížku s SPT Telecom a kromě halasného třesení zbraněmi v okamžiku, kdy nikdo z SPT Telecom není na doslech se k ničemu neodhodlávají a je dost možné, že ani neodhodlají.

Ono totiž s SPT Telecom je lepší být zadobře - nejde ani tak o "náhodné" potenciální výpadky pevných linek, jako spíše dlouhodobou strategii. SPT Telecom je již členem NIXu a až mu monopolní dodavatel pevných linek (kdopak to je) natáhne linku na Žižkovskou věž, bude významná otázka - peerovat či nepeerovat? Jak a za kolik?

Asi nikdo nepochybuje, že SPT Telecom se stane tím nejvýznamnějším providerem v zemi. Přeci jen miliardový zisk je třeba investovat a s touto sumou lze podniknout ledasco. Kdo by v sobě našel kus odvahy hodit kamenem?

Uvedu email, který jsme na toto téma obdrželi a jenž jako jediný máme povoleno citovat, byť s uvedením, že autor si nepřeje být jmenován. Připomínáme, že autor je nám znám a považujeme jej za velmi seriosního:

SPT Telecom (opakovane a verejne) zneuziva sveho monopolniho postaveni presmerovanim hovoru, a provadi cenovy dumping prelivanim zisku z monopolne poskytovanych hlasovych sluzeb do internetu. Pokud tedy napr. Telecom krici, ze musi zvysit ceny za impuls, je to mj. proto, ze ma hezkou reklamu take na internetu a vsude jinde, kterou plati z techto penez. Uvedu pokulhavajici srovnani - chvala sluzeb SPT na mobil serveru mi pripomina chvalu cloveka, ktery provedl neco hanebneho, za to, ze ma pekne vycistene boty.

Podle meho je proto JAKAKOLIV chvala aktivit SPT Telecom kolem internetu kratkozraka a obraci se proti vsem uzivatelum, ISP i poskytovatelum obsahu. O zkusenosti z oblasti hlasoveho spojeni neni nouze. Prosim tedy jen o realistictejsi pristup k hodnoceni tech, kteri podvadeji a svindluji.

P.S. Pro zajimavost jsme si sluzby SPT take vyzkouseli s temito vysledky:

1. sluzba BASIC ma MNOHO much

2. sluzba MAIL je ve skutecnosti mail na 1 pocitaci

3. cely system bezi na JEDINEM nezalohovanem stroji

4. na technickou podporu se nam za 24 hodin nepodarilo dovolat (vyzkousite si ji?)

Jinak to maji udelano dobre, nicmene je videt, ze se perou s detskymi nemocemi zacatecnika.

S většinou nezbývá, než souhlasit. SPT Telecom opravdu s nejvyšší pravděpodobností zneužívá monopolního postavení. Na druhou stranu by bylo krajně nespravedlivé nepochválit službu, která je dle našeho názoru na dobré úrovni. Naše zkušenosti s připojením přes IOL jsou dobré a shrnuli jsme je již dříve v obsáhlém článku.

Mohu říci jediné. Český právní řád nezakotvuje povinnost pro státní instituce zakročit tam, kde je porušován zákon s jedinou výjimkou: policie. Český telekomunikační úřad tedy sám nevyvine žádnou aktivitu do okamžiku, než dostane stížnost - stejně tak Úřad pro hospodářskou soutěž. Ti, kterých se celý problém týká bytostně a finančně, se ustrašeně krčí v koutku a sakrují jen mezi sebou.

Dokud Úřad pro hospodářskou soutěž nerozhodne, že počínání SPT Telecom je protizákonné, platí presumpce neviny. A kde není žalobce, není soudce...

