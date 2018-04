SPT Telecom: držet hubu a krok

Pro SPT Telecom byl minulý týden týdnem vítězného tažení. Hlavy odpůrců padaly do připravených košů, poddanému lidu byl nastaven pantofel k políbení a ve sklepeních byli v kolech lámáni nevěřící. Vzkaz vydaný lidu byl více než jasný - držte hubu a krok, pánem jsme tu my.

V první řade Telecom suverénně oznámil, že od prvního ledna příštího roku zdražuje telefonní spojení. S charisma sobě vlastním nám oznámil, že se nemáme bát. Zdražení je pouze tříprocentní. Telecom nelze obvinit ze lži, opravdu zdražení je naštěstí pouze tříprocentní - alespoň pokud stejně často voláte do Austrálie či do Japonska, jako v rámci města. Pokud nemáte nikoho v Austrálii, budete se muset smířit s tím, že za místní telefonáty, jež u normálních lidí převažují, zaplatíte podle prozatimních předpokladů o 62,5 procent více, než je tomu nyní. Odvolání neexistuje, alternativa neexistuje. Viz článek Telecom zveřejnil zvažované zvýšení cen poplatků.

V druhé řadě SPT Telecom nám všem oznámil, že jeho výnosy jsou úžasné - vzrostly o šestnáct procent na 33,5 mld Kč. Celkem jsou tyto peníze inkasovány z 3,6 milionů stanic, přitom letošní nárůst stanic byl 320 000 připojených stanic. Nárůst zisku před zdaněním dosáhl devatenáct procent. To všechno i přesto, že vloni SPT Telecom podle svých slov zdražil méně, než je úroveň inflace. I na příští rok se zdražuje méně, než je úroveň inflace - doufám, že i příští rok bude pro SPT Telecom tak dobrý, ačkoliv zdražuje vůči inflaci nepatrně. A doufám, že tuto zemi nepostihne tolikaprocentní inflace, jak by se podle údajů z SPT Telecom mohlo zdát. Viz článek SPT Telecom oznámil skvělé výsledky prvních tří čtvrtletí.

Třetí ránou bylo prosazení zákazu Paegas Internet Call - jediná osina v zadku tak byla s účinnou pomocí Českého telekomunikačního úřadu vytažena. Nedosti na tom, že ČTÚ by měla spíše bránit obyčejné lidi - regulátor trhu a jediné odvolání smrtelníků se postavil za monopolní firmu, když podlehl jejím tlakům na ukřižování nepohodlné služby. Viz článek ČTÚ zakázal Paegas Internet Call.

SPT Telecom je na vrcholu své síly. Má zatím dva roky zaručeného monopolu, které se mohou zkrátit jen díky jeho blahosklonnému souhlasu nebo za cenu mezinárodního skandálu.

Odvolání není. Lid internetový dostává lekci za svoji drzost a nepodajnost - od příštího roku si budeme muset škrtit modemy, abychom se doplatili. Namísto pěti tisíc za telefon se bude napříště platit tisíců devět, aniž by se za to zlepšily služby nebo arogance úředníků. Stále je to méně, než nejbližší další stejně rychlá alternativa - pevná linka od Telecomu nebo Aliatelu.

Samotný SPT Telecom ale prochází i svojí vnitřní bouří. Z poměrně důvěryhodných zdrojů jsme se dozvěděli, že výpověď dostal L. Vaculík, jenž upozornil na to, že R. Sabela neproše bezpečnostními prověrkami pro manipulaci s tajným materiálem. Zdá se, že aféra kolem Sabely opravdu zanemná velký boj o moc, jenž patrně vyústí i ve velké personální změny. Rozloučit bychom se totiž mohli i s osobou generálního ředitele Svatoslava Nováka. To je ale věc, kterou si bude muset rozhodnout valná hromada...

Jediné, co nás může utěšovat je, že babička v Horním dolním dostane telefon po dvaceti letech od podání žádosti a že telefonát do Kuala Lumpur bude lacinější. Další zdražování místních poplatků bezpochyby hne žlučí mnoha z nás. A pochodeň, která se zapálí, hoří na internetu rychle, zprávy se šíří ještě rychleji a lid internetový nemá rád, když se s ním vymetá podlaha. Může se snadno stát, že SPT Telecom doplatí na svoji aroganci a vláda na svoji laxnost, s jakou vzdává boje o rebalancing a demonopolizaci. Ale to už je jiný příběh - slíbil jsem vám již minule, že jej budu tento týden vyprávět.