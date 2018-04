SPT Telecom chystá zkrácení paušálů ISDN připojení

Podle našich informací chystá SPT Telecom upravit některé další ceny za použití jeho přenosových tras - ať již analogových telefonů nebo ISDN spojení. Tyto ceny by měly být oficiálně oznámeny ke 23. březnu, přesto vyjímáme nejzajímavější položky:

Impuls na mobil( bez rozdílu operátora) se prodlouží z 13,4 vteřin na 14,4 vteřin - tím se vyrovná zdražení poplatku za impuls z 2,25 Kč na 2,4 Kč. Cena za minutu hovoru na mobilní telefon tak zůstane prakticky beze změn na 10 Kč.

Na audiotexové služby bude prodloužen interval v průměru o 0,3 vteřin - teď je přibližně 3,5 vteřin. Opět se tím sleduje zachování současné cenové hladiny i po zdražení impulsu.

Cena za zavedení zelené linky se sníží z 5250 Kč na 3500 Kč, což je pro firmy dobrá zpráva.

Ceny za minutové hovory a zřizování klasických telefonních stanic jsme uvedli v minulosti. Podívejme se však na pohyby v cenách ISDN.

Poplatek za připojení EuroISDN2 nyní poklesne z 19 999 Kč na 15 999 Kč. Poplatek za připojení EuroISDN30 se sníží z 154 990 Kč na 99 990 Kč. Měsíční paušál bude u EuroISDN2 snížen z 1 999 Kč na 1 599 Kč a u EuroISDN30 bude snížen z 19 999 Kč na 13 999 Kč.

Nepříjemností ovšem je dubnové zdražení impulsů z 2,25 Kč na 2,4 Kč - to opět ISDN linku staví do pozice málo využitelného luxusu zejména v oblasti internetového připojení, kde cena za pronájem analogové pevné linky zůstává nepoměrně přijatelnější.

Telecom předpokládá, že zároveň s tím zvýhodní vlastní ceny připojení k internetu přes ISDN - zda to bude v návaznosti se snížením paušálů a vzestupem impulsů, není jasné. Ceny ISDN ovšem i nadále zůstávají na nesmyslně vysokých hodnotách a jediné jejich opodstatnění je v obavě ze vzestupu zájmu o ISDN.

Připravte se na to, že od 1. dubna budeme našemu monopolnímu operátorovi platit opět podstatně více, aniž by se to jakkoliv dotklo kvality služeb i rychlosti zapojování nových linek (chcete získat na Praze 3 normální telefon, nikoliv Hughesovu studnu, která zde signál nemá, či jen mizerný? Zapomeňte). Já konkrétně o jednu tisícovku a v součtu více než dvojnásobek, než platím EuroTelu i RadioMobilu dohromady.