SPT TELECOM, a.s. nabízí pronájem virtuálních serverů WEB PLUS

SPT TELECOM a.s. - služby profesionálních sítí o.z., který je provozovatelem služby INTERNET OnLine, zavedl od 1.5. 1999 novou službu pronájmu prostoru na vlastních serverech pro prezentaci v rámci internetové sítě. Služba WEB PLUS umožňuje zákazníkům, aby si pronajali na serverech společnosti SPT TELECOM a.s. libovolně veliký prostor, kam mohou umístit své internetové stránky. Výhodou služby je především vysokorychlostní připojení těchto serverů k internetové síti za přijatelnou cenu.

Služba WEB PLUS je určena všem zájemcům, kteří zvažují výhody své presentace v celosvětové síti internet, a přitom nechtějí nákladně investovat do hardwarového vybavení a do kvalitního připojení k internetové síti. V rámci služby WEB PLUS lze využít při tvorbě internetových stránek dynamických prvků, případně databázový prostor pro tvorbu nejrůznějších ceníků, katalogů výrobků/služeb apod.

Základní tarif služby WEB Plus je 589 korun (bez daně z přidané hodnoty) měsíčně, za který může zákazník využívat 10 MB na serverech SPT TELECOM a.s. - služby profesionálních sítí,o.z. Při větším množství pronajatého prostoru cena za 1 MB progresivně klesá, takže například za 1500 MB pronajatého prostoru stojí měsíčně pouze 2089 Kč. Se základním tarifem zákazník získá také přístup k pronajatým serverům pomocí běžné telefonní linky, aby mohl upravovat a aktualizovat své stránky přímo ze svého počítače a aby měl také přístup ke všem serverům služby WEB PLUS.