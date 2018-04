SPT Telecom a RadioMobil komentují zákaz volání na CzechMate

Včera jsme požádali zástupce společnosti RadioMobil a společnosti SPT Telecom o bližší vyjádření k zrušení možnosti telefonovat na CzechMate linku z mobilní sítě GSM Paegas. Myslím si, že názory těchto dvou společností mohou být zajímavé proto, že si díky nim můžete udělat obrázek o tom, proč k celé situaci došlo.

Tisková mluvčí společnosti RadioMobil paní Tereza Kakosová říká:

"RadioMobil včera (1.12.1998) dočasně zamezil přístup ke službě CzechMate, protože doposud nebylo s firmou SPT Telecom její poskytování smluvně upraveno.

Služba CzechMate ve spojení s mobilními telefony v síti GSM společnosti RadioMobil je atraktivní zejména proto, že všechny hovory ze sítě GSM na čísla 0800 jsou dotovány firmou RadioMobil. Zajímavá cena tak nevznikla jako výsledek konkurenčního boje provozovatelů služeb telefonních karet.

Společnost RadioMobil podporuje hovory na čísla zelené linky (0800), protože zákazníkům nabízejí výhodný uživatelský informační servis. RadioMobil každý hovor na čísla 0800 částečně dotuje, jelikož výnosy z těchto hovorů nepokrývají náklady na jejich uskutečnění.

Například v zahraničí získávají operátoři sítí mobilních telefonů za zprostředkování přístupu ke službám 0800 přiměřený poplatek od provozovatele takových služeb.

Pro RadioMobil není přijatelné, aby dotoval provoz služby, která přináší zisk jinému provozovateli. Zvláště, pokud na provozování takové služby není uzavřena jakákoliv dohoda.

Pan Vladan Crha z tiskového oddělení SPT Telecom má jiný názor:

"Společnost SPT TELECOM lituje, že je některým zákazníkům bráněno v přístupu ke službě CzechMate. Předplacené karty CzechMate jsou novým produktem, který je bezesporu velkým přínosem nejen pro turisty, ale i pro uživatele mobilních telefonů.

Volání na Zelené linky (tedy i na linky CzechMate) bylo smluvně dojednáno se všemi zainteresovanými operátory, mezi které patří i oba provozovatelé mobilních telefonů Radiomobil a EuroTel.

SPT TELECOM, a.s. nikdy nepostupoval proti svým zákazníkům tak, že by jim zamezil užívat jakoukoliv službu. Považujeme proto za paradoxní, že je to právě Radiomobil, kdo své klienty "odstřihl" od služby legální, povolené a především laciné."

Připomínáme, že k odpojení CzechMate linky dojde i v síti společnosti EuroTel, takže z mobilních sítí nebude možno službu využívat na bázi podmínek Zelené linky. Až bude opatření společnosti EuroTel oficiálně v platnosti, požádáme o vyjádření i zástupce společnosti EuroTel.

Takže je na vás, abyste si rozmysleli, na čí straně je pravda.