SPT Telecom a EuroTel k Paegas Internet Call

V posledním článku věnovaném internetové IP telefonii v síti Paegas jsem položil řečnickou otázku, jak se k IP telefonii postaví EuroTel Praha a SPT Telecom coby monopolní provozovatel mezinárodních telefonních hovorů (tedy držitel takzvané, tedy ministerského glejtu udělujícího monopol). Na svoji řečnickou otázku jsem si také promptně odpověděl - a z titulu lastní nepřekonatelné zvědavostijsem počkal, až svoje vyjádření podali zástupci SPT Telecom a EuroTelu Praha druhým.

V daném případě do toho první šla Mladá fronta Dnes, kterou zde cituji: Podle Telecomu není RadioMobil jediný, kdo balancuje na hraně zákona. "Příkladem jsou například takzvané callbacky - tedy zpětná volání, které nás obcházejí tak, že využijí služeb a levnějších cen zahraničního operátora," říká mluvčí Telecomu Dana Dvořáková. "Nicméně respektujeme kroky konkurence a budeme se jejich nabídkou dále zabývat," dodává.

CO z této odpovědi vyplývá? Především to, že jsem se nemýlil - SPT Telecom začíná oficiálními cestami šířit bludy a nepravdy. Tisková mluvčí například tvrdí, že callback SPT Telecom obchází - přitom u callbacku jde pouze o změnu směru toku mezinárodního hovoru - zatímco u klasického mezinárodního hovoru je originantem, původcem hovoru česká strana, u callbacku je původcem strana zahraniční. Síť operátora je využívána stejně a u operátorů, jejichž sítěmi hovor protéká, dochází k rozúčtování podle platné smlouvy. Díky tomu samozřejmě dostává SPT Telecom u callbacku méně, není ale pravda, že by nedostával nic nebo byl obcházen. Pokud se SPT Telecom propojovací smlouva nevyplácí, má usilovat o její změnu.

Pravda je u callbacku jinde - díky tomuto problému je až markantně vidět, jak jsou zákazníci na mezinárodních hovorech odíráni. Znovu je třeba zdůraznit, že callback je naprosto legální záležitostí, jejímž jediným výsledkem je změna směru provozu, nikoliv přesunutí telefonního provozu jinam - a silná slova zde SPT Telecom nepomohou a tisková mluvčí paní Dvořáková sama sebe staví do velmi špatného světla.

"V licenci udělené státem je dána exkluzivita, podle které mají ostatní operátoři povinnost propojovat své hovory přes Telecom," vysvětluje Miluše Ševerová, ředitelka odboru tarifů a poplatků Českého telekomunikačního úřadu. Co dodat na tuto nádhernou klausuli? Především to, že Paegas Internet Call je ve skutečnosti klasický internetový datový přenos a samozřejmě by bylo věcí nesmírně dlouhého a především komického a SPT Telecom potupujícího soudního procesu dokázat, nakolik jsou tyto internetové protokoly shodné s klasickým telefonním přenosem.

A takto reagoval EuroTel ústy svého prozatímního šéfa Jamieho Macdonalda: "Pokud bude podobná služba kvalitní a pohodlná k užívání, určitě si své zákazníky najde. EuroTel však v poměru k ceně nabízí vysokou kvalitu služeb." I zde hlásím stoprocentní shodu s mým původním odhadem EuroTel prohlašuje, svým zákazníkům za jejich peníze dává to nejlepší přesně tak, jak se očekávalo.

Jaké plyne poučení kromě skutečnosti, že jsme situaci odhadli správně? Především kuloárové zprávy hovoří o poměrně vzrušené situaci v SPT Telecom. Asi neprozradím žádné tajemství když prohlásím, že mnoho lidí v SPT Telecom si myslí, že by se firma měla dobrovolně vzdát svého monopolu. Mají pro to dobrý důvod - konkurentů je málo a Česká republika momentálně není v situaci, kdy by se do ní hrnuli investoři. A kdo by nyní měl SPT Telecom konkurovat? Rann Globalnet? Dattel? Aliatel? Nebo snad KabelNet? Nenechte se vysmát - jméno toho, kdo se stane patrně nejdrsnějším konkurentem v tomto odstavci nepadlo.

Větším tajemstvím patrně bude informace, že SPT Telecom se IP telefonií interně zabývá, na druhou stranu je stále na počátku cesty.

Pro příští týden chystáme sbírku materiálů, které by měly akcentovat současné rozložení sil na telekomunikačním trhu. Tyto materiály by měly podat souhrnnou a nikoliv nepravděpodobnou vizi stavu a vývoje. A v neposlední řadě si ukážeme, jak s IP telefonií ušetřit i ve firmách.

