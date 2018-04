SPT TELECOM a.s., poskytovatel datových služeb NEXTEL, snižuje od 1. ledna 2000 ceny za datové služby FRAME RELAY, ATM a UTP. Zlevněny budou služby na vyšších přenosových rychlostech od 512 kilobitu za sekundu výše. Slevy se budou pohybovat v rozsahu od pěti do 40 procent a to jak u logických kanálu, tak i u zákaznických přípojek.