Sprint PCS je další z operátorů mobilních sítí. V článku budou chybět osobní zkušenosti, protože já jsme se již upsal AT&T. Nicméně některé služby nejsou bez zajímavosti.

Sprint PCS je Joint Venture mezi Sprint Corporation, Telecommunications Incorporated (TCI), Cox Communications a Comcast Corporation. Postupně vytvářejí zcela digitální a zcela PCS mobilní síť, která má pokrýt celé území USA. Zatím mají pokryto 156 metropolitních oblastí, což je více než 4 000 měst. To je co praví leták.

Ovšem co je to město je otázka přinejmenším diskutabilní, když řeknete američanovi, že u nás máme města s pouhými sto obyvateli (Rabštejn nad Střelou má asi 129, pokud mne paměť neklame) a přesto jsou to města, zůstane na Vás koukat a musíte mu vysvětlit, že města v českých zemích mají většinou jmenovací dekret od některého z králů a že jsou tedy městy z historických důvodů na rozdíl od šeredně rozlezlých amerických předměstí. Omlouvám se, to mi ujelo.



Tarifní plány pro oblast Baltimore, Maryland



Měsíční poplatek 16,99 29,99 49,99 69,99 99,99 Minut 10 60 250 360 1000 Další minuty 0,35 0,30 0,25 0,23 0,20 Voice Mail 4,99 Ano Ano Ano Ano První příchozí minuta zdarma N/A Home Rate USA N/A 4,99 4,99 4,99 4.99 Toll-Free USA N/A 19,99 19,99 19,99 9,99 500 minut mimo špičku N/A 4,99 4,99 4,99 4,99

not available- všechny mé hovory v síti Sprint Spectrum jsou považovány za lokální- neplatím poplatky za dálkové hovory

Další služby:

Dálkové hovory - při volání zvenčí do Vaší domovské oblasti zaplatíte kromě airtime i dalších 15 centů dálkového poplatku.

Cestování - jakékoliv hovory přijaté nebo uskutečněné mimo Vaši domovskou oblast Vás budou stát 50 centů za minutu.

Identifikace volajícího, podrobný výpis účtu, čekání hovoru a konferenční hovor pro tři účastníky jsou standardním vybavením všech tarifních plánů.

Přesměrování je možné za dodatečných 10 centů za minutu a samozřejmě případné poplatky za dálkové hovory.

Telefon si můžete pojistit za dalších 3.25 dollaru měsíčně proti ztrátě, ukradení a poškození.

Roaming stojí 69 centů za minutu + případné poplatky za dálkové hovory.

Directory assistance - pomoc při hledání telefonního čísla, stojí 75 centů za hovor + airtime. Jste omezeni na čtyři dotazy na telefonní číslo na jedno zavolání. Sprint je schopen pro Vás hovor i spojit.

Operator Services - vytočíte-li 0, operátor Vám pomůže uskutečnit hovor, nebo změnit účtování - například na předplacenou volací kartu, na účet volaného atp.

Policie a Rescue Rangers 911 - teda ne přímo Chip a Dale, ale když se dostanete do průseru, tohle číslo Vás spasí, pochopitelně zadarmo.

Roadside Rescue - je něco jako cestovní pojištění. Vůbec nezáleží na tom v jakém autě sedíte, když sebou máte telefon Sprint Spectrum PCS, jste pojištěni. Samozřejmě by to nebyla americká společnost aby tu nebyl nějaký fine print. V tomto případě říká: "Vyjma Motocykly, motorové terénní čtyřkolky, karavany a přívěsy."



Mapa pokrytí:

1) Lokálni:



Klikněte si na obrázek, pokud si chcete přečíst jména měst.



2) USA



Jsou pokryty jednotlivé metropolitní oblasti a další jsou ve výstavbě.



3) Roaming - Německo, Francie, UK, Španělsko, Portugalsko, Maďarsko, Itálie, Finsko, Rakousko, Benelux, Severní Evropa, Řecko, Moskva a hlavně Čechy. Mají podepsanou smlouvu s RadioMobilem, to je vše co o tom vím, ale nějaké proúčtování tam asi bude. Takže až příště poletíte na večeři k Tiffanymu, nebo na výstavu do Metropolitního muzea, nebo si zasurfovat na Floridě či třeba jen za pakupkami do New Yorku, zeptejte se v Londýnské na roaming.



Uvažují o tom, že by prodávali také telefony od Bosche a sice World 718, které umí GSM 900 a PCS 1900 MHZ. Odhadovaná cena telefonu je cca 500 dolíků. Na krámech je ještě nemají a asi ani mít nebudou. Troufám si odhadnout, že je budou prodávat přes internet a po telefonu, ale odbyt bude příliš malý aby se komukoliv vyplatilo mít je skladem.



Telefony:



Oproti AT&T PCS mají celkem výběr, hezké je i to, že si z jejich web stránky můžete stáhnout ke každému telefonu uživatelský manuál ve formátu pdf - tedy Acrobat Reader. Pokud Vás tedy některý telefon zaujme, skočte si sem a přečtěte si k němu návod. Označil bych to za příklad hodný následování, protože tak máte šanci se podívat co telefon umí ještě předtím než jej vezmete do ruky. Pokud chcete vidět telefon trochu větší, klikněte si na něj.



Telefon Qualcomm

QCP-2700

Dvoupásmový

800 a 1900 MHz Samsung

SCH 1900

Jednopásmový

1900 MHz Sony

CM-B1201SPR

Dvoupásmový

800 a 1900 MHz Rozměry/Palce 5.7x2.0x1.5 5.1x2.0x1.1 zavřený 5.7x2.0x1.5 Váha/Unce 7.6 7.0 7.6 Talk/Stand by/hodin 4 /60 2 /20 4 /60 Paměť 99 čísel 99 čísel 99 čísel Textové zprávy Příjem Příjem Příjem Cena 149.99 149.99 179.99 Telefon





Sony

CS-S1101SPR

Jednopásmový

1900 MHz Qualcomm

QCP-1920

Jednopásmový

1900 MHz Sony

CM-Z100

Jednopásmový

1900 MHz Rozměry/Palce 5.7"x2.0"x1.5" 5.7x2.0x1.5 3.5x2.3x1 Váha/Unce 7.4 7.6 5.3 Talk/Stand by/hodin 4/60 4/60 2.5/24 Paměť 99 čísel 99 čísel 99 čísel Textové zprávy Příjem Příjem Příjem Cena 129.99 149.99 199.99 Telefon





Nokia

2170

Jednopásmový

1900 MHz Sony

CM-D600S

Jednopásmový

1900 MHz Samsung

SCH-1000

Jednopásmový

1900 MHz Rozměry/Palce 5.8x2.2x1.0 6.1x1.7x2.2 5.7x2.0x1.0 Váha/Unce 8.5 9.1 7.6 Talk/Stand by/hodin 2/50 4/48 2/20 Paměť 99 čísel 99 čísel 99 čísel Textové zprávy Příjem Oh nikoliv Též nikoliv Cena

139.99

129.99

Repasovaný 79.99 149.99



Textové zprávy

V síti Sprint Spectrum PCS můžete přijímat textové zprávy až do celkové délky 100 písmen. V porovnání s českými operátory je to málo, ale američané jsou zvyklí na paging a jako zprávu Vám pošlou maximálně telefonní číslo na které se jim máte ozvat. Protože je celá záležitost jednosměrná a protože mi to nechodilo tenkrát jak se hnul pagingový satelit, domnívám se, že jde opravdu jen o paging a nikolivěk o SMS.

Poslat zprávu lze následujícími způsoby:

1. Emailem, kde emailová adresa je tvořena telefonním číslem 1234567890 zavináčem a koncovkou messaging.sprintpcs.com. Celá adresa pak vypadá takto: 1234567890@messaging.sprintpcs.com

2. z Webu, podívejte se sami.

3. pomocí PC a modemu, vytočíte 1-888-656-1727 ale potřebujete na o speciální software.

Posílání textových zpráv je zdarma až do konce září, aby se zákazník namlsal a pak za to byl ochoten platit.