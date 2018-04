Spouštějte programy z palmu nebo DOSu na PocketPC a naopak

Emulátory jsou staré téměř jako samotné počítače. S uváděním nových zařízení na trh, která však již neumožňovala spouštění aplikací z předchozích modelů se začaly objevovat programy, které to dovedly. Masivnějšího rozšíření emulátorů jsme se však dočkali až s příchodem PC, kdy se objevilo mnoho programů umožňujících spouštění aplikací například z počítačů ZX Spectrum, Amigy a dalších. Díky tomu si můžete zahrát například hry, na které nostalgicky vzpomínáte. Emulovat však jdou nejen programy ze starších platforem, ale také z různých operačních systémů mezi sebou. Díky tomu si můžete na Windows spustit aplikace z Linuxu (a naopak), nebo pracovat se systémem Microsoftu a aplikacemi pod ním například na MacOS počítačích. Totéž můžete dělat také s programy pro PalmOS kapesní počítače, které snadno spustíte na PocketPC zařízeních. Kromě toho však můžete na PDA emulovat také starší počítače nebo operační systém DOS. Najdou se i programy umožňující spouštění her známých z přenosných konzolí a to například i na Symbian telefonech.

Omezení, které emulátory mají, je několik. Většina takových programů není úplně intuitivních, proto se v nich může nezkušený uživatel při instalaci emulované aplikace jednoduše ztratit. Některé emulátory na tuto skutečnost naštěstí myslí a tak stačí k nainstalování takového programu jen pár kroků.

Mnohem větším nedostatkem je hardwarová náročnost. Ta je obecně mnohem vyšší, než byste čekali. Spuštění programu z dvacet let starého počítače může vyžadovat vysoký výkon PC a velké množství paměti. Totéž platí o programech pro PocketPC, ta novější naštěstí spouštění většiny palmovských aplikací dostačují.

Co vše emulátory dokáží

Kromě samotného spuštění programu z doby minulé umí většina emulátorů také věrné přehrání zvuků a hudby, které například k emulované hře patří. Jestliže program vyžadoval speciální ovládání (například softwarovou klávesnici), obvykle se spustí spolu s programem. Emulovat je možné také myš. Například u her ze ZX Spectra je umožněno rovněž "cheatovat" pomocí příkazu "POKE", který jistě mnozí z vás pamatují. Zastoupena bývá i možnost manuální úpravy taktu procesoru, jeho výběr a mnoho dalších voleb.

Podobné je to u palmovských programů na PocketPC. U nich je snaha o co největší věrnost, proto se můžeme u nejlepších emulátorů setkat například s možností volby velikosti displeje - obraz může být buď přes celý displej, který je však obvykle větší než v případě palmu, nebo v okénku, kdy pak program vypadá identicky jako na palmu. Obvykle zůstává zachována i struktura programu, tzn. že nechybí menu, kde můžete nastavit chování aplikace a další možnosti, které palmy nabízí. Také u PDA programů zůstávají obvykle zachovány všechny jejich vlastnosti jako je hudba či zvuk u her.

Díky programu DOSBox, který se dočkal portace snad na všechny myslitelné systémy, si můžete spustit na svém PDA například programy či hry známé z DOS OS. Podobné možnosti nabízí aplikace SCUMM. I zde je snaha o věrnost, pokud to například hra podporovala, dočkáte se kromě výše zmíněných také například možnosti ukládání pozic jako na osobním počítači.

Další možností je emulace kapesních počítačů na PC. Tuto funkci oceníte zejména tehdy, instalujete-li na své PDA často programy a nechce se vám je neustále synchronizovat s počítačem, spouštět aplikace a následně je zase odinstalovávat, aby uvolnily místo dalším a zbytečně se z nich nestávali kostlivci ve skříni... I to samozřejmě emulátory umí a v dalších dílech našeho seriálu si je blíže přiblížíme.

Kde dobové programy sehnat?

Pro emulaci ZX Spectra a dalších starých počítačů na PC je možnost sehnání programů poměrně jednoduchá. Existuje velké množství tématických stránek, které se zabývají nabídkou takových aplikací, které jsou vesměs zdarma. Pokud se vám však zachce emulovat DOS aplikace, můžete narazit na to, že je potřeba plná verze programu. Leckdy však existují shareware verze, díky kterým si můžete dobový program alespoň vyzkoušet. Nezřídka kdy autoři programů či her po nějaké době uvolní své výtvory k volnému užívání, případně k nim dokonce "přibalí" zdrojový kód, díky čemuž mohou vzniknout různé portace programů.

U aplikací pro PDA je to trochu jinak, ty, které jsou typu freeware takové obvykle zůstanou a programy za peníze zase nikdo zdarma dávat nebude (pomineme-li výjimky, ke kterým se čas od času výrobci těchto programů uchýlí). Aplikace pro PDA je však možné poměrně jednoduše zakoupit a navíc obvykle nestojí tisíce, ale pouze stokoruny. Palmovských programů však existuje řádově více než aplikací pro PocketPC a leckdy lze najít aplikace, které pro Windows Mobile operační systém zkrátka neexistují, v takových případech tedy emulaci jistě oceníte.

Co se samotných emulátorů týče, existují kvalitní programy zdarma i za peníze. Ty nejlepší aplikace vám příště představíme.

Pokud vás téma emulátorů zaujalo, zůstaňte naladěni do příštího týdne, kdy vám přineseme popis užitečných programů pro kapesní počítače, které si se spouštěním aplikací z jiných platforem poradí.