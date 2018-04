Spousta nových mobilů: Nokia, Siemens, Motorola...

Nové telefony na Mobil.cz

Týdenní souhrn článků Mobil.cz

období pondělí, 6. října 2003 – pátek, 10. října 2003

pondělí, 6. října 2003

S Identify budete vždy vědět, kdo vám volá

Užitečná aplikace IDentify vám umožní doslova kouzlit s upozorňovací obrazovkou při příchozím hovoru. Můžete mít ošklivou obludu u telefonního čísla svých rodičů či cokoli roztomilého při příchozím hovoru od někoho důležitého.

Siemens HiPath 5000 RSM: krotitel tisíce telefonů

Zvládá klasickou i internetovou telefonii, umí si poradit i s firewally. Zajímavý je i klientský software.

TELeKONOM: Invex ztratil 14 procent vystavovatelů...

... ale očekává stejně jako loni 150 000 návštěvníků; Irák dnes oznámí, kdo vyhrál tendr na vybudování mobilních sítí; zhruba 80 000 lidí hraje hry na mobilech; Český Telecom začne vyplácet dividendu ve výši 18,5 miliardy korun.

úterý, 7. října 2003

Nokia 3660 - živě na Invexu (fotogalerie)

Jen kosmetické změny, to je nová Nokia 3660. Je téměř stejná, jako její vzor - model 3650. Má ale jinou klávesnici, již ne tak extravagantní, jako původní model. Podívejte se, jak telefon vypadá ve skutečnosti.

Američané prohráli bitvu o irácké mobily

Americkým firmám utekla jedna z nejlukrativnějších zakázek při obnově Iráku. Irácký ministr Hajdar al-Abbadi oznámil, že mobilní sítě v zemi vybudují tři konsorica, vedená jednou egyptskou a dvěma kuvajtskými společnostmi. Použijí přitom v Evropě rozšířenou technologii GSM.

GTS bude konkurovat Telecomu v oblasti ADSL

Vlastní vysokorychlostní připojení k internetu na bázi ADSL nabídne od 15. října společnost GTS. U služby s názvem GTSL nebude na rozdíl od nabídky poskytované Českým Telecomem docházet k agregaci dat.

Český Telecom byl obviněn z využívání spamu

Velké množství zákazníků nalezlo ve své e-mailové schránce kontroverzní zprávu od Česého Telecomu. Spamoval Telecom své zákazníky?

Siemens C62 - živě na Invexu (fotogalerie)

Exkluzivně vám nabízíme první fotografie funkčního vzorku nového Siemensu C62. Prohlédněte si, jak vypadá nejelegantnější low-end výrobce, a přesvědčte se, že Siemens konečně připravil dobrý barevný displej!

Nokia 7600 - živě na Invexu (fotogalerie)

Nedávno představená Nokia 7600 překvapila především svým vzhledem. Ten je opravdu neotřelý, ale lze si na něj zvyknout. Z technického hlediska je zajímavý nový aktivní barevný displej.

TELeKONOM: Nokia chce do roka prodat miliony mobilů N-Gage

... vláda do měsíce rozhodne, zda bude prodávat Telecom spolu s konsorciem TelSource; zákon o komunikacích bude až po vstupu do Unie, říká ministr Mlynář; tendr na mobily pro Irák USA prohrály.

Motorola V500 - živě na Invexu (fotogalerie)

Třetí nové multimediální véčko Motoroly se jmenuje V500 a bude patřit doprostřed nabídky výrobce. Může se pochlubit výborným displejem a bohatou výbavou včetně Bluetooth. Podívejte se, jak toto nové véčko Motoroly vypadá.

Volte Miss Invex a vyhrajte

Mužská část návštěvníků Invexu se jistě těší nejen na nové a zajímavé produkty nebo služby, ale také na spoustu přitažlivých hostesek. Nejlepší tým hostesek můžete sami vybrat v naší soutěži, kde můžete hlasovat o Miss Invex. Vylosovaní hlasující budou samozřejmě odměněni. A i když hlasovat nechcete, můžete si alespoň prohlédnout fotografie hostesek.

středa, 8. října 2003

Nokia 1100 - nejlevnější Nokia živě na Invexu (fotogalerie)

Nejlevnější Nokia je malý a pohledný telefon. Má poněkud netradiční klávesnici a hlavně opět přináší legendární klávesu NaviKey. Nová Nokia 1100 by se měla začít prodávat ještě před koncem tohoto roku.

Motorola C550 - absolutní novinka živě na Invexu (fotogalerie)

Chcete levný telefon s integrovaným fotoaparátem? Tak právě pro vás je tu nová Motorola C550. Je malá, elegantní a měla by být i velmi levná.

Šikanují Motorola, Ericsson a Nokia své konkurenty i zákazníky?

Triumvirát dodavatelů infrastruktury pro mobilní sítě si chce i nadále udržet výsadní pozici na trhu. I za cenu tlaku na své zákazníky. Jejich konkurenti je obviňují z brzdění pokroku.

TELeKONOM: USA v čele s Motorolou v Iráku vydělají...

... i když si Bagdád vybral standard GSM namísto CDMA; lid provolají 82 procent všeho volání na mobilech; Česká konsolidační agentura chce za podíl v Oskaru 613 milionů; operátor Belgacom chce napřesrok na burzu; T-Mobile spustil nový server pro hry na mobilech.

čtvrtek, 9. října 2003

Nokia 3200 - papírová Nokia živě na Invexu (fotogalerie)

Funkcemi našlapaná Nokia 3200 má poněkud kontroverzní design. Když si ji neoblečete do papírových šatů, zůstane nahá. Puritáni se ale nemusí obávat, s telefonem dostanou malé krejčovství.

Motorola V150 - levné véčko živě na Invexu (fotogalerie)

Nové low-endové véčko Motoroly jako by z oka vypadlo legendárnímu modelu V50. Má však barevný displej a vnitřek telefonu odpovídá současnému modelu C350. Výhodou Motoroly V150 by měla být především nízká cena.

Zkušenosti s Nokií 3650 aneb Zpověď zamilovaného (I.)

Dlouhodobý "hardcore" uživatel píše o svém miláčkovi. Pokud tento mobil neznáte, dozvíte se o něm vše. Pokud Nokii 3650 máte, najdete zde spoustu užitečných triků a odkazů. A pokud tento telefon nenávidíte, najdete zde i jeho kritiku.

Mobilní telefony v Americe budou muset spolupracovat se sluchadly

Mobilní telefony neruší jen rozhlasové přijímače a další audiotechniku. Interference z mobilů ruší sluchadla a kochleární implantáty používané neslyšícími. Americké úřady chtějí situaci zlepšit.

Invexové mobilní postřehy

Letošní ročník mezinárodního veletrhu informačních technologií je teprve ve své polovině a na Mobil.cz si již nyní můžete přečíst shrnutí mobilních a komunikačních zajímavostí.

pátek, 10. října 2003

Motorola C450 - nástupce C350 živě na Invexu (fotogalerie)

Nástupce populární Motoroly C350 bude svému vzoru velmi podobný, bude ale mít lepší výbavu. U nové Motoroly C450 se tak můžete těšit na podporu MMS a třeba i Java aplikací. Příznivá cena by měla být zachována.

Nový Siemens U15 - vybavený telefon nejen pro UMTS

Siemens svoje telefony pro sítě třetí generace nevyvíjí sám a jejich vývoj přenechal na Motorole. Stejně jako dvojice Motorola A830/Siemens U10, jsou i novinky obou společností prakticky shodné. Dnes Siemens ve Vídni představil svoji polovičku z očekávaných novinek, model U15.

Nové Vertu bude barevné (první informace)

Luxusní značka mobilních telefonů patřící pod křídla finské Nokie připravuje nový model. Ten se nebude lišit od předchozích modelů této značky pouze vzhledem, ale také barevným displejem.

Zkušenosti s Nokií 3650 aneb Zpověď zamilovaného (II.)

Dlouhodobý "hardcore" uživatel píše o svém miláčkovi. Dnes se věnuje multimédiím, všem typům zpráv a datovým službám. Pokud tento mobil neznáte, dozvíte se o něm vše. Pokud Nokii 3650 máte, najdete zde spoustu užitečných triků a odkazů.

Motorola C200 - nejlevnější Motorola živě z Invexu (fotogalerie)

Nejlevnější mobil od Motoroly se bude jmenovat C200 a jeho cena by neměla výrazněji překročit hranici 2 000 Kč. Novinka je malá a lehká, výbava ale odpovídá nízké ceně.

Týdenní souhrn zpráv operátorů a agenturních zpráv

Telecom začal nabízet ochranu proti počítačovým virům

Řízenou antivirovou ochranu a osobní firewall začal pod názvem IOL Secure nabízet svým zákazníkům Český Telecom.

Týdenní souhrn aktualit Mobil.cz

pátek, 10. října 2003 07:00 Galerie soutěžících Miss Invex 2003

Na četné žádosti našich čtenářů jsme se rozhodli opět zpřístupnit pro prohlížení galerii soutěžících o Miss Invex 2003. Galerii nadete na adrese http://mobil.cz/miss_invex_2003.html Přejeme vám příjemnou podívanou. pátek, 10. října 2003 00:58 Nokia drtí Evropu, daří se i Siemensu a Motorole

Podle agentury Strategy Analytics se v prvním pololetí letošního roku na Evropském trhu dařilo Nokii, Siemensu a Motorole. Nokia nyní drží 49% evropského trhu a drtí tak své soupeře rozdílem třídy. Druhý Siemens má nyní v Evropě 13% procent trhu s mobilními telefony, Motorola je třetí a její podíl je 9%. Oproti stejnému období loňského roku si Nokia polepšila o pět procentních bodů, Siemens o dva a Motorola o jeden procentní bod. Nokia za první pololetí letošního roku prodala v Evropě 27,3 milionu mobilních telefonů, Siemens 7,1 milionu a Motorola 4,8 milionu mobilních telefonů. čtvrtek, 9. října 2003 15:00 Nokia 3660 oficiálně představena

Nokia dnes oficiálně představila nástupce známého modelu 3650 s označením 3660. Novinka se na první pohled od svého předchůdce líší jinak tvarovanou alfanumerickou klávesnicí. Tvar telefonu s výměnnými kryty zůstal zachován. Nezměnil se ani operační systém Symbian series 60, stejně jako ostatní funkce. Vítanou novinkou je použití nového displeje s podporou zobrazení až 65 000 barev. Nová Nokia se bude vyrábět ve dvou variantách - 3660 s podporou pásem GSM 900,1800 a 1900 Mhz a varianta určená pro americký trh s podporou GSM pásem 850 a 1900 Mhz. O telefonu jsme vás informovali již minulý týden a tento týden jsme vám přinesli i vlastní fotografie funkčního přístroje. Jeho displej ale na 65 000 barev nevypadal... čtvrtek, 9. října 2003 09:23 Apple iSync podporuje Symbian

Konečně jsme se dočkali plné podpory telefonů s operačním systémem Symbian v synchronizačním nástroji iSync společnosti Apple. Nová verze již nemá při komunikaci s těmito mobilními telefony žádné potíže. středa, 8. října 2003 04:00 Samsung připravuje mobilní telefon s fotoaparátem s rozlišením 1,3 megapixelů, Casio už představilo fotoparát v mobilu s 2 megapixely

Samsung připravuje uvedení mobilního telefonu s vestavěným fotoaparátem s rozlišením 1,3 megapixelů, ovšem pouze pro korejské sítě CDMA. Pro stejné sítě vyvíjí nový mobilní telefon s fotoaparátem se stejným rozlišením také společnost Pantech & Curitel. Samsung SCH-V420 Mezitím představil japonský operátor KDDI novou řadu moibilních telefonů pro své sítě, mezi kterými se nachází i nový model od společnosti Casio s označením A5403CA. Nabízí jako první na světě rozlišení vestavěného fotoaparátu 2 megapixely. Casio A5403CA středa, 8. října 2003 00:00 Nový Siemens U15 odhalen

Nový Siemens, který bude podporovat i sítě třetí generace a bude oficiálně představen ve čtvrtek, se bude od svého pokrevního sourozence Motoroly A835 lišit pouze vzhledem. Motorola novinku navrhla a pro Siemens ji bude také vyrábět. Nový Siemens bude podporovat vedle tří pásem GSM (900,1800,1900) také pásmo WCDMA (2100). Nový Siemens U15 je svoji výbavou a funkcemi totožný s Motorolou A835. Odlišný bude pouze vzhled. K videohovorům a přehravání a nahrávání videosekvencí budou sloužit dvě VGA kamery/fotoaparáty a velký displej s podporou zobrazení 65 tisíc barev. Chybět nebude ani paměť s kapacitou 64MB a podpora Bluetooth. Rozměry nového Siemensu budou poněkud větší - na výšku bude dosahovat bezmála 14 centimetrů a jeho hmotnost bude okolo 140 gramů. Na vybrané trhy by měl dorazit v listopadu. úterý, 7. října 2003 15:00 Nechcete nedotovaný mobil za 1490 Kč?

Řetězec Elektro World slaví první výročí záhájení provozu v ČR. To je důvod k výhodným nabídkám. Proto od čtvrtka můžete v Elektro Worldu zakoupit nedotovaný a neblokovaný mobil již za 1 490 Kč. Jedná se o postarší Sagem MW3020, za tuto cenu ale velmi výhodná koupě. V nabídce je i nový Siemens A52 za 2 290 Kč, což je také výhodná cena. Z nabídky nás zaujal ještě Philips Fisio 820 v Go sadě za 3 990 Kč. Příznivci Bluetooth asi levnější mobil s podporou této technologie jen tak neseženou. Nabídka je časově omezená.

Údaje o průměrné známce, počtu známek a příspěvků v diskusi jsou platné k okamžiku vydání přehledu.