Spousta muziky od Parrotu

Firmu Parrot asi není potřeba v Česku moc představovat, její hands-free v autě používá poměrně dost zákazníků. Při příležitosti World GSM Congress v Barceloně ale předvedla i novou sérii bezdrátových reproduktorů s podporou Bluetooth. Pokud jste si už tedy zvykli poslouchat hudbu výhradně na mobilním telefonu, můžete v tom klidně pokračovat doma i v autě. Výhodou tohoto řešení je, že nemusíte shánět CD, ani kopírovat hudbu do více zařízení.





První z novinek dostala typové označení Parrot DS1120 a jde o dvojici reproduktorů, které jsou v balení doplněny USB donglem. Ten umožňuje kromě přehrávání hudby z mobilního telefonu pustit přes Bluetooth i hudbu z počítače nebo notebooku. Reproduktory podporují stereo Bluetooth profil (A2DP) a také Audio Video Remote Control Profile (AVRCP). Výstupní výkon reproduktorů je 30 W a jsou vybaveny i systémem bass-reflex, který ma zlepšit reprodukci hlubokých tónů. I když reproduktory nejsou úplně malé (jeden má rozměry 153 x 144 x 131 mm a váží 950 g), vzhledem ke konstrukci jsou dobrou volbou pro občasné přenášení. Reproduktory by měly být na trhu dostupné v následujících týdnech za cenu 139,99 EUR (asi 3 500 Kč).

Pokud vás doma (nebo v kanceláři) obtěžuje neustálé držení telefonu u ucha, mohl by vás zaujmout spíše all-in-one systém Parrot DS3120, který v sobě spojuje funkci rádia, MP3 přehrávače a hlasitého hands-free. Přístroj je vybaven 1,8“ TFT displejem, díky kterému se pohodlně ovládá. Hudbu si na něm můžete pustit přes Bluetooth z mobilního telefonu nebo jiného zařízení, USB Flash disku, případně z SD/MMC karty. Pokud budete chtít připojit hudební přehrávač, nechybí linkový vstup a USB port si poradí také s přehrávači Apple iPod.

Parrot DS3120 si poradí s hudebními formáty MP3, WMA, AAC, SBC, a jak už bylo zmíněno, v zařízení je integrováno také FM rádio s podporou RDS. Do paměti si můžete uložit až 20 stanic. Zařízení může fungovat také jako Bluetooth hands-free, takže svoje hovory můžete přijímat pohodlně s telefonem položeným na stole nebo v kapse. Přístroj navíc umožňuje i stažení telefonního seznamu, takže se na displeji objeví jméno volajícího. Pokud k DS3120 dokoupíte baterii, může fungovat až 10 hodin bez připojení do sítě.

Parrot DS3120 má rozměry 150 x 300 x 100 mm, váží 1,5 kg a bude dostupný v průběhu následujícího čtvrtletí za cenu 129,99 EUR, tedy něco přes 3 tisíce Kč. Maximální výstupní výkon reproduktorů je pak 20 W.

Jak naznačuje název třetí novinky Parrot Party, jsou tyhle reproduktory určeny pro časté přenášení. Ostatně váží pouhých 620 gramů, což není mnoho. Ani rozměry 228 x 79 x 85 mm nebudou bránit tomu, abyste je vzali s sebou třeba do přírody na piknik. Je pravda, že výstupní výkon 6 W asi není na ozvučení velké party dostatečný, ale pro menší skupiny to může být dobrá volba. Navíc trojice LED diod a také systém Virtual SuperBass dodává reproduktorům na efektivnosti. S Ni-MH akumulátory s kapacitou 2 100 mAh hodin by měly reproduktory vydržet přehrávat hudbu 4 hodiny bez připojení do zásuvky. Reproduktory by měly dorazit na trh ještě před létem za cenu 99 EUR, tedy asi 2 600 Kč.

Poslední barcelonskou hudební novinkou od Parrotu je RK8200. Ta udělá radost všem, kteří chtějí poslouchat hudbu z mobilu i v autě a ještě řídit bezpečněji. Slučuje v sobě totiž funkci Bluetooth hands-free, hudebního přehrávače a autorádia. Jedná se o vylepšeních předchozích zařízení, která od Parrotu známe. Model RK8200 je vybaven velkým 2,6“ TFT displejem, který umožňuje komfortní ovládání.

Kromě Bluetooth a mobilního telefonu můžete hudbu přehrávat také z SD/MMC karet, USB Flash disků nebo si uložit hudbu do interní paměti přístroje – ta má kapacitu 1 GB. Kromě hudby do ní můžete uložit až 8 000 kontaktů, takže na displeji se pak zobrazuje jméno volajícího. Šikovné je, že interní paměť je umístěna v předním panelu autorádia, takže hudbu si do ní můžete nahrát ze svého počítače v pohodlí domova.

Přístroj je vybaven dvojicí reproduktorů a technologie Dynamic Choice of Best Microphone (DCBM) se má postarat o potlačení echa tím, že detekuje polohu hovořícího a automaticky nastaví citlivost obou mikrofonů. Tím by se mělo zajistit i potlačení ruchů z okolí. Podobně jako některé další nově představené modely je i RK8200 vybaven konektorem pro připojení iPodu.

Výstupní výkon rádia je slušných 4 x 45 W a na trh by mělo dorazit v průběhu druhého čtvrtletí 2008 za cenu 149,99 EUR, tedy necelé 4 tisíce korun.