Spotřebitelé protestují proti novým tarifům Telecomu

SOS poukazuje zejména na odebrání hovorového kreditu či potažmo volných minut s naprosto neadekvátním snížením měsíčního paušálu a na výrazné zdražení tarifů pro linky euroISDN-2.

"Ačkoliv Český Telecom hovoří výhradně o zlevnění, většina spotřebitelů však zaplatí každý měsíc v důsledku zrušení cenových balíčků ve skutečnosti více," uvedla Ivana Picková z SOS a dodává: "Dalo by se říci, že jediným přínosem pro spotřebitele je transparentnější možnost využívat konkurence s využitím služeb volba a předvolba operátora. Tu však spotřebitelé měli již nyní s Telefon Zero, a to již za 317 Kč měsíčně oproti novým 329 Kč."

SOS oceňuje, že Český Telecom zřídil speciální informační linku pro spotřebitele, kteří uvažují o změně cenového programu. "Povinné přechody na nové tarifní programy, jak je připravuje Český Telecom, však považujeme za nekorektní změnu uzavřeného smluvního vztahu. Pokud by k tomu mělo dojít, mnoho spotřebitelů by na tom velmi tratilo," vysvětlil Karel Pavlík.

Modelovým případem mohou být uživatelé tarifního programu ISDN2 BASIC, kteří v současné době platí měsíčně 678 Kč s DPH včetně kreditu ve výši 113 Kč. Podle zveřejněných plánů budou tito uživatelé od 1. července 2005 měsíčně platit 827 Kč, a to navíc bez jakéhokoliv kreditu. "Opravdu nelze hovořit o zlevnění. Předpokládáme, že Český Telecom své narychlo představené tarify ještě upraví, aby nabídl všem svým zákazníkům adekvátní náhradu stávajícího cenového programu, nebo je nebude nutit k přechodu," uzavřel Pavlík.