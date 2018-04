Spotřebitelé by chtěli platit jen jednu fakturu za telefon

"Volba a předvolba operátora, které měly umožnit spotřebitelům výběr z konkurenčních nabídek telekomunikačních společností, neplní očekávání na ně kladená," tvrdí Sdružení obrany spotřebitelů ČR (SOS). Zákazníky jistě potěšilo zavedení volby telekomunikačního operátora v polovině roku 2002 a také následující rozjezd předvoleb na počátku roku 2003. Uživatelé telefonů si v současné době mohou volně vybírat operátora podle svých představ, i když je výběr dost omezený.

"Praktické překážky a výše propojovacích poplatků brání uživatelům v levnějším telefonování a ceny jsou tak i přes pokles sazby DPH více než dvojnásobně vyšší než třeba v Německu. Tam mohou spotřebitelé s využitím volby operátora volat ve špičce běžně za 0,019 € (cca 0,61 Kč)/min dálkově a 0,017 € (0,55 Kč)/min místně. V ČR jsou ceny více než dvojnásobné, když dálkově lze ve špičce volat od cca 1,48 Kč a místně od 1,25 Kč," srovnávají cenové poměry zaměstnanci SOS.

Jako velký problém vidí zástupci spotřebitelů fakt, že není možná společná fakturace telefonních operátorů. Tuto variantu využívají v Německu, kde uživatelé dostávají na konci měsíce souhrný doklad. Situaci v Česku komentuje Ivana Picková z SOS slovy: "Má-li spotřebitel vždy uhradit třeba 20 korun za poštovní poukázku a ještě trávit čas platbou, pak se výhoda úspory, která bývá často jen v haléřích za minutu, zcela ztrácí."

S tímto ale spotřebitelé u Českého Telecomu asi nepochodí, protože, podle tiskového mluvčí Českého Telecomu, Vladana Crhy, by operátor, který by tuto službu prováděl, měl informace o cenové strategii svých konkurentů, a tím i konkurenční výhodu. Oproti tomu Lukáš Kubín z TELE2 tvrdí, že by "společnou fakturaci s Českým Telecomem, kdy zákazník obdrží pouze jednu fakturu na které bude jak paušál, který se platí Telecomu, tak hovory, které zákazník uskuteční přes TELE2, uvítali."

Kritika spotřebitelů však směřuje i k dalším konkrétním problémům. Za další chybu považují obránci spotřebitelů nemožnost zjistit si zůstatek na účtu volných minut. Spotřebitelé totiž v rámci některých měsíčních paušálů u Českého Telecomu získávají i kredit pro volání zdarma. „Spotřebitelé neví, kdy je jejich kredit vyčerpán a mohli by tudíž začít telefonovat levněji. Buď tedy volají dráž celý měsíc, nebo nechají kredit propadnout. Český Telecom bohužel neposkytuje spotřebitelům možnost operativního zjištění výše zbývajícího kreditu prostřednictvím infolinky,“ uvedl předseda Republikového výboru SOS František Lobovský.

Český Telecom však tuto službu nabízí. Podle tiskového mluvčí Vladana Crhy mají v současné době zákazníci možnost zjistit aktuální data o výši svého kreditu prostřednictvím placené služby e-účet. "U tří variant této služby probíhá pravidelná aktualizace dat, která jsou k dispozici zhruba čtyři dny zpětně." A v nouzovém případě, mohou klienti využívat celkem čtyři cenové programy, které korunový kredit nebo volné minuty neobsahují. "Ty jsou samozřejmě levnější než ostatní srovnatelné cenové programy," dodal Crha.