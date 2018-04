Spotřeba zařízení Palm

Napětí z baterií (nebo akumulátorů - podle toho, který typ kdo používá) je v Palmu stabilizováno na hodnotu 3,3 V monolitickým stabilizátorem firmy MAX typu MAX720. MAX720 je regulátor pro použití v mobilních zařízeních pro napájení Flash pamětí, pamětí RAM a procesorů v Palmtopech. V hlavní napájecí větvi samotného zařízení je kromě usměrňovací diody, která by měla zabránit přepólování baterií a poškození všech součástek, také vyrovnávací kondenzátor. Kondenzátor o kapacitě 100.000 mikro Faradů zde slouží jako zásobárna energie určená pro zálohu energie při výměně baterií/akumulátorů. Tento akumulátor nahrazuje energii dodávanou z baterií také v případě výpadku napájení nebo špatného kontaktu baterií. Tento kondenzátor by měl stačit dodávat energii po dobu cca. 1,5 minuty, v praxi se však tato hodnota pohybuje od 1 do 5 minut! Tuto dobu však není dobré překračovat, je nutno měnit baterie pouze po dobu k tomu nutnou, jinak může dojít ke ztrátě dat.