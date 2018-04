Do čtyř let bude více lidí s mobilem než s tekoucí vodou

Zatímco na konci loňského roku dosahovala měsíční spotřeba mobilních dat hodnoty 7,2 exabytů, tak v roce 2021 by to podle studie Cisco Visual Networking Index (VNI) mělo být již 49 EB. Mobilnímu datovému provozu v roce 2021 tak analytici předvídají 20 % veškerého IP provozu (v roce 2016 to bylo 8 %).

Podle nich nevzroste jen počet mobilních uživatelů, ale i počet aktivních mobilních zařízení. Během čtyř let má mobilní zařízení podle studie používat více než 70 % světové populace, tedy 5,5 miliardy z OSN odhadovaných 7,8 miliardy lidí na Zemi. V roce 2021 tak bude mobilní zařízení mezi světovou populací rozšířenější než například bankovní účet (5,4 miliardy lidí), lidí s mobilem má být dokonce i více než těch, kteří mají tekoucí vodu (5,3 miliardy).

Například počet lidí s pevnou telefonní linkou má být podle studie během čtyř let pouze 2,9 miliardy. Mobilní zařízení totiž pevné linky dlouhodobě vytlačují a tento trend bude zřejmě pokračovat, počet aktivních zařízení má v roce 2021 dosáhnout totiž 12 miliard (z toho 6,2 miliardy smartphonů a phabletů). Na jednoho obyvatele Země tak připadne zhruba 1,5 zařízení. V současnosti je celosvětově používáno přibližně 8 miliard mobilních zařízení (1,1 zařízení na osobu), v roce 2013 to bylo 6,8 miliardy, v roce 2005 pak jen 2,5 miliardy (více zde).

Vyšší rychlost i rozmach virtuální a rozšířené reality

Do celkové spotřeby dat se kromě počtu aktivních zařízení promítnou i další faktory jako například vyšší přenosová rychlost mobilních sítí. Zatímco loni dosahovala průměrná rychlost 6,8 Mbit/s, tak v roce 2021 by podle společnosti Cisco měla být trojnásobně vyšší (20,4 Mbit/s). Zásluhu na tom má mít i nástup sítí páté generace, pro kterou letos v únoru standardizační organizace 3GPP představila oficiální komerční název a logo (více zde). Do statistik spotřeby dat se ovšem nový síťový standard má promítnout zpočátku jen nepatrně, datovému provozu má totiž i nadále dominovat technologie 4G. Očekává se, že prostřednictvím 5G sítí by mělo projít pouze 0,2 % připojení (vygenerují ovšem 1,5 % celkového mobilního datového provozu).

Díky rychlejším přenosům mají vzrůst nejen mobilní přenosy videa (78 % celkového datového provozu), 39krát se má zvýšit i sledování živých přenosů (5 % všech přenesených videí). Do celkové spotřeby dat se má promítnout i datový provoz generovaný zařízeními pro virtuální či rozšířenou realitu.

Strmý růst trhu s mobilním internetem předvídala již v roce 2015 i studie společnosti Ericsson, v níž analytici vycházeli z velmi rychlého růstu datového objemu od roku 2010, tehdy mobilní internet v přeneseném objemu dat poprvé předehnal klasické hovory. Dřívější studie Mobility Report ovšem předpovídala, že celková spotřeba dat v roce 2021 dosáhne 55 EB (více zde), tedy o osm exabytů méně než podle současné studie VNI.

Podle ní se bude velkou měrou na těchto číslech podílet i takzvané machine-to-machine připojení, tedy vzájemná komunikace strojů a zařízení. Zatímco v současnosti tvoří na celkové spotřebě mobilních dat zhruba pětiprocentní podíl, tak během čtyř let má vzrůst na 29 %. Tím se stane nejrychleji rostoucím typem mobilního připojení.