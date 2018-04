Sportem ku zdraví – vysouvací Samsung F110 Adidas

Nový Samsung pro sportovce se může pochlubit mírnou odolností. Kryt telefonu je pokryt gumou, ale toto řešení nemá zdůraznit odolnost, ale spíše tak nebude telefon klouzat ve zpocené ruce.

Tenký vysouvací Samsung s rozměry 103 x 45 x 15,5 milimetru se bude nabízet ve čtyřech barevných provedeních. Základní černo-šedé Dark Gray doplňuje červené Pink Red, stříbrné Tech Silver a černo-oranžová varianta Cool Gray.

83 gramů vážící mobil se svojí základní výbavou neliší od dalších běžných modelů výrobce. Aktivní (TFT) displej nabízí nižší rozlišení 176 x 220 obrazových bodů a dokáže zobrazit 262 000 barev. Fotoaparát s rozlišením dva megapixely postrádá blesk.

Telefon pracuje ve třech pásmech GSM (900/1800/1900 MHz) a podporuje datové přenosy EDGE. Připojit telefon k počítači můžeme přes Bluetooth 2.0 nebo pomocí datového kabelu (USB 2.0 Mass Storage).

To co dělá Samsung F110 Adidas výjimečný, jsou jeho speciální funkce. Telefon je totiž vybaven aplikací miCoach, který supluje funkci trenéra. V telefonu si je možné rozepsat tréninkový postup, který se ukládá do kalendáře a tak nechybí upozornění, když pravidelnou tréninkovou dávku zameškáte.

K dispozici je krokoměr, který ukazuje počet spálených kalorií a měřič tepu srdce. Telefon na vás během sportovního výkonu mluví virtuálním hlasem. Fyzický výkon si je možné zpříjemnit poslechem hudby. A to buď z vestavěného hudebního přehrávače nebo FM rádia s RDS.

Pokud zvolíte MP3 přehrávač, budete mít k dispozici nejen dostatečný úložný prostor 1 GB pro uložení hudebních souborů, ale také možnost si zvolit styl hudby, který se nejlépe hodí k probíhajícímu tréninku. Telefon sám podle tempa cvičení upravuje playlist.

Nový Samsung pro sportovce se začne prodávat na jaře a jeho cena by se měla pohybovat okolo 8000 korun. Zda bude v prodeji i na našem trhu v tuto chvíli nevíme.