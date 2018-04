Kvůli novele má Česko škraloup u Evropské komise. Ta zahájila šetření

Dopis EK je podle prezidenta Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiřího Šuchmana součástí tzv. neformálního dialogu v rámci systému EU Pilot, nikoliv stanoviskem Evropské komise. Česko má na vysvětlení deset týdnů. Také náměstek ministra průmyslu Karel Novotný členům senátního výboru řekl, že dopis je podle jeho názoru jen součástí zahájení neformálního dialogu.

Do novely se prostřednictvím poslaneckého návrhu dostalo ustanovení, podle kterého mají operátoři povinnost přímým sdělením vyrozumět zákazníky jen o obsahu podstatných změn smlouvy, a nikoliv o jakékoliv smluvní změně jako dosud. To se týká i informace o možnosti odstoupit od smlouvy bez sankce, kterou by nově dostávali jen klienti se smlouvou na dobu určitou, pokud by se zhoršovaly podmínky.

Podle nynější úpravy musí být zákazníci o každé změně nejméně měsíc dopředu přímo informováni, včetně poučení o právu na odstoupení od smlouvy, pokud se změnou nebudou souhlasit. Nově by se tato povinnost měla omezit pouze na to, že operátor sdělí zákazníkovi informaci, že se smluvní podmínky k určitému dni mění a je na něm, aby se sám zajímal, o jakou změnu jde a sám si ji na webu či v prodejně operátora našel a podle toho se zachoval.

„Český telekomunikační úřad dopisem důrazně upozornil předsedu Senátu, zpravodaje zákona i předsedy senátorských klubů, že se do Senátu dostal z Poslanecké sněmovny zákon, jehož přijetí by přímo zhoršilo postavení zákazníků mobilních operátorů a který je také v naprostém rozporu s právem EU. ČR už kvůli tomu začala vyšetřovat Evropská komise a v případě přijetí zákona hrozí Česku mnohamilionové pokuty,“ řekl ČTK předseda ČTÚ Jaromír Novák.

Operátoři tvrdí, že novela pouze odstraňuje absurditu, že pokud zákazník získal výhody, nebo se mu zlepšila kvalita služby, mohl bez sankcí odstoupit od smlouvy, přestože měl u operátora závazek. „Výše uvedené se týká pouze smluv se závazkem na dobu určitou. Smlouvy na dobu neurčitou lze vypovědět kdykoli a účastník má tedy právo podat výpověď bez ohledu na to, zda se smluvní podmínky mění nebo ne,“ uvedl Šuchman.

Novela také přesně nevymezuje podstatné náležitosti smlouvy mezi klientem a operátorem. Nyní zákon stanoví, že podstatnými náležitostmi jsou například údaje o ceně, způsobu jejího určení, uplatňování reklamací nebo například cena za přenesení telefonního čísla. Návrh také mění slovo „účastník“ na „spotřebitel“. Ten ale nezahrnuje například živnostníky.

Podle senátorky Aleny Dernerové jde o naprosto absurdní zákon, který zhoršuje postavení lidí vůči operátorům a jde proti právu EU. „Asi je na čase si položit otázku, kdo má na takovém zákonu zájem? Lidé, kteří budou v horší pozici, to určitě nejsou,“ podotkla.

„Z našeho pohledu jde pouze o upřesnění textu zákona odpovídající výkladu, který jsme používali v minulosti. Vůči zákazníkům budeme postupovat stejně jako dosud. V případě, že se jejich postavení zhorší při změně podmínek poskytování služby, budou mít i nadále možnost odstoupit od smlouvy bez sankcí,“ uvedla mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová.

Senátní výbor na návrh zpravodaje Karla Korytáře (ČSSD) jednomyslně doporučil plénu Senátu, aby novelu schválil beze změny. Podle Korytáře je odpovědnost na ministerstvu průmyslu a obchodu. Jestli ministerstvo cítí, že je schopné svoji odpověď soudnímu dvoru a případně i ČTÚ obhájit, nemá důvod, proč by měl své doporučující stanovisko k novele měnit, řekl ČTK. Senát se bude předlohou zabývat na své schůzi, která začne ve středu.

Od roku 2009 zahájila Evropská komise řízení s pěti státy, a to kvůli nedodržení lhůty pro implementaci směrnice ukládající poskytovatelům internetového připojení a mobilním operátorům povinnost uchovávat provozní a lokalizační údaje o zákaznících. Postih byl udělen pouze Švédsku, sankce dosáhla tří milionů eur (přes 82 milionů korun).