Souboj s Goliášem o logo jablíčka. Apple ustoupil malé kavárně

Kavárnu Apfelkind na předměstí Bonnu otevřela Römerová v roce 2011 a jako logo si zvolila jablko, které je "nakousnuté" ve tvaru dítěte v čepici. Nakoupila nábytek, vybudovala dětský koutek, vyrobila značkové hrnečky a chystala se na otevření. Jenže jí přišel dopis z Kalifornie.

Společnost Apple se o logu bonnské kavárny dozvěděla a kontaktovala majitelku kavárny s tím, že její logo může zmást zákazníky. Požadovala jeho okamžité stažení. "Když jsem si poprvé četla ten dopis, nemyslela jsem, že je to pravda. Ale byla," vzpomínala třiatřicetiletá Römerová před dvěma lety pro britský list The Daily Telegraph a dodala: "Když jsem vymýšlela logo, vůbec jsem nepomýšlela na Apple, to moje vypadá přece úplně jinak. Miluji produkty Applu, používám je, ale můžete sami vidět, že ta loga nejsou stejná."

Apple podal stížnost u Německého úřadu pro patenty a ochranné známky (DPMA) a následovaly dva roky soudních tahanic. Místo prodeje kávy musela Römerová utratit tisíce eur za právní poradenství.

Nakonec přišel Apple s nabídkou dohody, že pokud logo bude používat pouze pro kávové hrnky a gastronomii, bude vše v pořádku. Nesmí se však pustit do oblasti elektroniky. Kromě toho jí předložil k podpisu smlouvu o mlčenlivosti. Römerová však lidově řečeno jazyk za zuby držet nechtěla, a tak nic nepodepsala.

Apple se nečekaně stáhl, spor může kdykoliv vrátit

Po několika týdnech najednou nečekaně přišla úleva, Apple stáhl veškeré stížnosti u německých úřadů. "Moje značka je konečně volná, jsem spokojená. Stálo to tisíce eur, hodně času a nervů," řekla majitelka kavárny Apfelkind německému listu Süddeutsche Zeitung.

Apple zatím případ odmítá jakkoliv komentovat.

Ovšem vzhledem k tomu, že o sporu nebylo oficiálně rozhodnuto, může Apple celou záležitost kdykoliv vrátit k projednání. Toho si je Römerová dobře vědoma, ale nepovažuje to za pravděpodobné.