Spoluzakladatel Applu má v některých ohledech raději android než iOS

Steve Wozniak má jako primární mobil iPhone 4S, k androidu ale chová nemalé sympatie a přístroje s tímto operačním systémem taktéž používá.

"Používám iPhone jako svůj hlavní telefon, líbí se mi jak vypadá. Ale opravdu bych si přál, abych na něm mohl dělat vše, co nabízí android," říká spoluzakladatel firmy Apple Computers. Android podle něj nad iPhonem vede zejména co se týče hlasového ovládání, se kterým má na androidu mnohem lepší zkušenosti než s datově velmi náročnou asistentkou Siri na iOS.

"Opakuji to v autě zas a znovu: zavolej Lark Creek Steak (síť amerických restaurací), ale stejně se nedočkám. Pak stejný úkol hlasem zadám telefonu s androidem, a věc je hotova. A navíc mám navigaci. Android má v těchto věcech navrch," vyjmenovává výhody androidu Wozniak.

Siri prý rád a dlouho používal v době, kdy to byla nezávislá, volně stažitelná aplikace pro iPhone. Okamžikem integrace Siri do iOS 5.0 ale prý její funkcionalita není co bývala.

Výtku má také k výdrži baterie na novém iPhonu. Mluví především o extrémně rychle mizící energii z akumulátoru, která často souvisí se systémovou aktualizací. Taková situace nastala právě s uvedením iOS 5.0, firma reagovala brzkým vydáním updatu 5.0.1. Problém má zcela zažehnat až větší aktualizace iOS 5.1.

Když android, tak Motorola Razr. Nejlepší je ale stejně iPhone

Wozniak se velmi dobře zná také s šéfem androidu Andy Rubinem. V jeho předchozí společnosti Danger, která vyráběla v Americe populární messengery Sidekick s QWERTY klávesnicí, byl členem představenstva.

Není proto divu, že se coby významný host zúčastnil nedávného kempu Googlu, kde si vyzkoušel první telefon s novým Androidem 4.0 Samsung Galaxy Nexus. Ten ho ale nakonec nezaujal tolik jako tenká Motorola Razr, byť se starší verzi operačního systému a menším displejem s nižším rozlišením.

Přes všechny přednosti, které podle něj android má, ale doporučuje iPhone jako nejlepší volbu pro většinu uživatelů. Pro ty, kteří využívají počítače Mac je pak iPhone prý téměř povinností zejména kvůli příkladné kompatibilitě telefonního a počítačového systému.

iOS vs. Android

Dlouholetý šéf firmy Apple, Steve Jobs, naopak konkurenční mobilní platformu nenáviděl. Po smrti zesnulého vizionáře vyšlo v jeho biografii najevo, že pro zničení androidu byl ochoten vynaložit svůj poslední dolar (čtěte zde).

Google Android přišel na svět v říjnu 2008 spolu s telefonem HTC Dream, který byl u nás později v prodeji jako T-Mobile G1. Dnes je android pro iOS z Cupertina v segmentu mobilních platforem největším konkurentem, poslední výsledky pak ukazují, že androidu už patří více než polovina trhu se smartphony.

Objevují se dokonce teorie, že android může iOS způsobit něco podobného co před lety Windows počítačům Macintosh. Microsoft totiž dodával svůj systém mnoha výrobcům, a postupně tak ve světě desktopů a notebooků získal drtivou většinou, kterou drží dodnes.

Naproti tomu Apple svůj systém dodával pouze jako nedílnou součást počítače. V mnohém se tomuto scénáři dnešní situace podobá. Android také najdete v telefonech různých výrobců s rozličným hardwarem, kdežto iOS pouze na přístrojích Apple.

Wozniak předpovídá, že android v mobilním světě porazí iOS, zároveň však doufá, že se Googlu nepovede předhonit iPad v segmentu tabletů.