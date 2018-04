Spolupráce s MS Excelem

Pokud máte zadaná data do aplikace Evidence výdajů na Vašem PalmPilotovi je velmi pravděpodobné, že je budete chtít dále zpracovávat. K tomuto účelu disponuje PalmPilot Desktop funkcí, která umí přenést Vaše data do aplikace MS Excel (verze 5.0 a vyšší). Z Excelu si data můžete dále zpracovávat, popř. vytisknout. Je nutné mít: V PalmPilotovi nahránu aplikaci Expense. HotSyncem přenesená data na PC do PalmPilot Desktopu.