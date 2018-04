Spoluprace firem RICOH a AXIS

Podle zpravy z RICOH EUROPE B. V. byla mezi firmami Axis Communication a

RICOH EUROPE podepsana strategicka smlouva o spolupraci. Ta bude probihat

na bazi propojeni digitalnich produktu Aficio pomoci si?ovych serveru Axis.

Firma Axis Communication je lidrem na rychle se rozvijejicim svitovem trhu

si?ovych periferii. Jeji ustoedi je v Lundu ve ?vedsku a poboeky

spoleenosti najdete v USA, Asii a v Evropi. Kromi si?ovych poipojeni se

Axis zabyva i vyrobou CD-ROM serveru, digitalnich fotoaparatu, scan serveru

a tiskovych serveru.

Prvnim krokem ve spolupraci firem Axis a RICOH je propojeni skeneru RICOH

pomoci si?oveho scan serveru AXIS 700.

http://www.impromat-praha.cz/novinky.html



RICOH vyhla?ena nejekologietij?i firmou V prosinci 1998 byla firma RICOH

vyhla?ena v jednich presti?nich japonskych novinach (Nikkei)

nejekologietij?i firmou na trhu firem s kancelaoskou technikou. RICOH byla

ohodnocena i za ekologickou vyrobu zamooskych poboeek (tzn. take RICOH

EUROPE). Vyhla?eni vysledku je vysledkem ekologicke politiky RICOH a snahy

o ochranu ?ivotniho prostoedi.

Dal?i pooadi firem:

2. Matsushita Refrigeration Co.

3. Matsushita Electric Industrial Co.

4. Canon, Inc.

5. IBM Japan Ltd.

