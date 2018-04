Společný blacklist není a dlouho zřejmě nebude

Používat kradené mobily se v České republice rozhodně vyplatí. Protože neexistuje společný seznam kradených telefonů, nemusí se jejich majitelé bát, že by si u nás nezavolali. V bazarech a prostřednictvím inzerátů lze navíc mobil koupit za velmi nízké ceny, protože zloději nemusejí ukradený mobil nijak upravovat. Nanejvýš ho budou prodávat s tím, že nefunguje v síti Eurotelu.

Každý mobilní telefon má svoje jedinečné identifikační číslo – IMEI. Mobilní sítě mají funkci blacklistu, která neumožní přihlásit se mobilu s IMEI uvedeným v databázi kradených telefonů do sítě. Pokud by tuto funkci měli aktivovanou všichni tři mobilní operátoři a sdíleli si navzájem informace o kradených mobilech, nebyl by takový mobil v České republice prakticky použitelný.

Krádežím se nezabrání, lze je jenom znepříjemnit

Jenže IMEI je možné změnit. Je jen velmi málo mobilů, kde to nejde, nebo je to natolik těžké, že se to nevyplatí. U většiny nejpoužívanějších mobilů to ale lze provést velmi snadno. Měnit IMEI ale není v Česku nutné. Blacklist podporuje pouze Eurotel, takže s mobily ukradenými jeho zákazníkům si zavoláte ve zbývajících dvou sítích. A naopak, s mobilem původně patřícím zákazníkům Oskaru nebo T-Mobilu si kromě těchto sítí zavoláte i v Eurotelu.

Společný blacklist a přístup k blokování kradených mobilů by samozřejmě krádežím nezabránil. Jen by je učinil méně ekonomicky výhodné. Zlodějské gangy by totiž musely kradené mobily vyvézt do zahraničí, nebo investovat do změny IMEI. To by kradené mobily zdražilo. A to nikoliv jenom kvůli samotným nákladům na hardware a software, ale kvůli zabezpečení celé cesty kradeného mobilu od zloděje až do bezpečí bazarů. Mobily by se totiž koncentrovaly na jednom místě, které by se dalo směrem od konce řetězce (bazaru) lépe vysledovat. Navíc pokud by policie takovou upravovatelskou dílnu zavřela, vznikly by gangu další náklady. Drobných zlodějíčků by se to sice nedotklo, ale podle odhadů dnes mají většinu kapesních krádeží na svědomí organizované skupiny.

Dva se dohodnou, přidá se i třetí?

Zástupci Českého Mobilu i RadioMobilu se shodují na tom, že právě možnost i nadále přepisovat IMEI je tím hlavním důvodem, proč ještě společný blacklist není. RadioMobil je ochoten se podílet na společném blacklistu právě až tehdy, kdy IMEI nepůjde přepisovat, nebo to bude velmi obtížné. Do té doby podle něj postrádá jakýkoliv blacklist smysl. Jenže tento okamžik může nastat za velmi dlouhou dobu, protože většina současných mobilů ochranu proti přepsání IMEI nemá.

Jiný názor má evidentně Eurotel, který blokuje ve své síti mobily ukradené všem jeho zákazníkům. K názoru Eurotelu se přiklání i Český Mobil, který podle našich informací zvažuje používání blacklistu ještě v polovině tohoto roku. Český Mobil zatím přemýšlí o jednotlivých variantách sdílení blacklistu – spolupráci přímo s Eurotelem, nebo prostřednictvím naší databáze kradených mobilů. Ta obsahuje informace o mobilech evidovaných v databázi Eurotelu a také zadaných přímo čtenáři Mobil.cz. Díky tomu, že si můžete mobily dopředu zaregistrovat, nemusíte později hledat potřebné údaje, ale jenom označíte mobil jako ukradený.

Naše databáze je samozřejmě jenom informativní. Každý, kdo kupuje levný mobil a komu není mu jedno, jestli je ukradený, si může jeho IMEI ověřit v naší databázi. Pokud chcete mobil zablokovat proti použití v síti Eurotelu, musíte mu doložit i další doklady (o koupi, protokol o krádeži).