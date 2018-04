Společný blacklist mají v Austrálii, kdy se dočkáme v ČR?

Blokování kradených mobilních telefonů je problém stejně starý jako prodej mobilních telefonů v ČR. Používat kradené mobily se v České republice totiž vyplatí. Protože neexistuje společný seznam kradených telefonů, nemusí se jejich majitelé bát, že by si u nás nezavolali. V bazarech a prostřednictvím inzerátů lze navíc mobil koupit za velmi nízké ceny, protože zloději nemusejí ukradený mobil nijak upravovat. Nanejvýš ho budou prodávat s tím, že nefunguje v síti Eurotelu.

Každý mobilní telefon má svoje jedinečné identifikační číslo IMEI. Mobilní sítě mají funkci blacklistu, která neumožní přihlásit se mobilu s IMEI uvedeným v databázi kradených telefonů do sítě. Pokud by tuto funkci měli aktivovanou všichni tři mobilní operátoři a sdíleli si navzájem informace o kradených mobilech, nebyl by takový mobil v České republice prakticky použitelný.

V zahraničí jsou na tom lépe

Od pondělí patnáctého září mají australští zlodějové mobilních telefonů se svou nekalou činností "utrum". Všechni tři místní mobilní operátoři - Telstra, Optus a Vodafone - zprovoznili společný blacklist kradených mobilních telefonů. Uživatel, kterému byl odcizen mobilní telefon, pak musí pouze nahlásit svému mobilnímu operátorovi identifikační číslo IMEI a během půl hodiny bude pro celou Austrálii nahlášený mobil zablokován - a tudíž nepoužitelný.

Zprovoznění společného blacklistu však ani v Austrálii nebylo jednoduché a bez problémů. Ke vzájemné spolupráci tak mobilní operátory přivedlo až místní ministerstvo komunikací, jehož šéf Richard Alston byl při jednání mezi operátory důležitým prostředníkem. V minulém roce totiž bylo v Austrálii oficiálně nahlášeno sto tisíc odcizených mobilů a je více než pravděpodobné, že skutečný počet ukradených telefonů bude ještě vyšší. Ne každý okradený uživatel hlásil tuto událost na policii.

U nás ještě dlouho ne

Je tu však jeden drobný problém: IMEI je možné změnit. Je jen velmi málo mobilů, kde to nejde, nebo je to natolik těžké, že se to nevyplatí. U většiny nejpoužívanějších mobilů to ale lze provést velmi snadno. Měnit IMEI ale není v Česku nutné. Blacklist podporuje pouze Eurotel, takže s mobily ukradenými jeho zákazníkům si zavoláte ve zbývajících dvou sítích. A naopak, s mobilem původně patřícím zákazníkům Oskaru nebo T-Mobilu si kromě těchto sítí zavoláte i v Eurotelu.

Zástupci Českého Mobilu i T-Mobilu se shodují na tom, že právě možnost i nadále přepisovat IMEI je tím hlavním důvodem, proč ještě společný blacklist není. T-Mobilel je ochoten se podílet na společném blacklistu právě až tehdy, kdy IMEI nepůjde přepisovat, nebo to bude velmi obtížné. Do té doby podle něj postrádá jakýkoliv blacklist smysl. Jenže tento okamžik může nastat za velmi dlouhou dobu, protože většina současných mobilů ochranu proti přepsání IMEI nemá.

A co takhle zkusit v místních podmínkách zopakovat australský návod? Tamní operátoři nejdříve o společném blacklistu nechtěli ani slyšet - do doby, než se do toho vložila vládat. Ministra informatiky máme v České republice také a dobré vedení jednání by mohlo přinést odpovídající výsledky.

Poznámka závěrem: svou vlastní neoficiální databázi kradených mobilů má také Mobil.cz. Ta obsahuje informace o mobilech evidovaných v databázi Eurotelu a také zadaných přímo čtenáři Mobil.cz. Díky tomu, že si můžete mobily dopředu zaregistrovat, nemusíte později hledat potřebné údaje, ale jenom označíte mobil jako ukradený.