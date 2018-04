SPOLEČNOST VODAFONE AIRTOUCH SE UCHÁZÍ O LICENCI OPERÁTORA MOBILNÍ SÍTĚ GSM 1800

30. června 1999, Praha, Česká republika. Společnost Vodafone AirTouch oznámila, že se bude ucházet o licenci operátora mobilní sítě GSM 1800. Do výběrového řízení tak vstupuje silný subjekt přinášející zkušenosti získané ve třiadvaceti zemích pěti kontinentů.

Vodafone AirTouch je největší světovou firmou specializující se na oblast mobilních telekomunikací. Vznikla spojením britské jedničky Vodafone a v San Franciscu sídlící firmy AirTouch. Společnosti se na fúzi dohodly v lednu, v květnu byl jejich záměr schválen příslušnými orgány Evropské unie a 1. července bylo spojení dokončeno. Dnes činní tržní hodnota Vodafone AirTouch 125 miliard dolarů a jejích služeb využívá 28 miliónů zákazníků těžících z výhod mobilní komunikace na celém světě.

Důvodů ke spojení bylo několik. Hlavní roli hrála především společná obchodní filosofie, společná víra v budoucnost bezdrátové komunikace, orientace na zákazníka a samozřejmě také snaha posílit své postavení v některých zemích a proniknout na nové trhy.

Správnost rozhodnutí o fúzi se prokázala v 15. června, kdy společnost Vodafone AirTouch zvítězila ve výběrovém řízení v Maďarsku a získala tak licenci na provozování sítě ve spektru 1800MHz. Maďarsko prostřednictvím Primatelu - konsorcia, jehož je Vodafone AirTouch největším podílníkem - se stalo další evropskou zemí, do které tato firma rozšířila své služby. Předpokládá se, že nová síť bude uvedena do provozu již koncem letošního roku.

A co může nabídnout Vodafone AirTouch zákazníkům na českém trhu? ,,Česká republika pro nás známená příležitost uplatnit své zkušenosti operátora získané ve třinácti evropských zemích. Vedle nich se můžeme pochlubit vyspělým technologickým řešením našich sítí, které neustále zdokonalujeme, nabízenými produkty a v neposlední řadě také ohledem k životnímu prostředí. To vše chceme zúročit na zdejším trhu a umožnit českým zákazníkům využít toho nejlepšího co mobilní komunikace nabízí," říká Martin Thomas, který vede tým Vodafone AirTouch v Praze.