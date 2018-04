Společnost TomTom představuje dva nové produkty řady TomTom ONE

Praha, 30. srpna 2006 – Společnost TomTom, vedoucí evropský poskytovatel osobních navigačních řešení, dnes představuje dva nové nástupce světově nejprodávanějších navigačních systémů – TomTom ONE. TomTom ONE (Europe) nabízí kompletní navigaci v západní Evropě a TomTom ONE (Regional) poskytne zákazníkům kompletní mapy České republiky, Polska, Slovenska a Maďarska. Verze TomTom ONE (regional), která bude dostupná také v České republice, stojí 9 999 Kč. Oba produkty TomTom ONE jsou základními navigačními systémy řady all-in-one a budou dostupné v maloobchodní síti.

Díky kombinaci jednoduchosti používání s přenosností, patentovanou touch screen technologií a oceňovaným softwarem se nové TomTom ONE modely snadno vejdou do každé kapsy u košile a dají se jednoduše přenášet z auta do auta. Nová řada neslevuje na kvalitě obrazovky, funkcí, úzkého lehkého designu (jen 174 gramů) a ultra kompaktních rozměrů (96 mm šířka x 82 mm výška a 25 mm hloubka).

„TomTom ONE je jedním z nejoblíbenějších elektronických produktů mezi zákazníky v celé Evropě a prodával se lépe než jakákoliv jiná navigace na trhu,“ říká Harold Goddijn, CEO společnosti TomTom. “TomTom ONE je nepřekonatelná základní řada společnosti TomTom a poskytuje každému skutečnou navigaci.“

Řidiči mají navíc přístup k vybraným službám TomTom PLUS poskytujícím informace o předpovědi počasí, zajímavých místech (TomTom POI´s) a nových kamarádech (TomTom Buddies). Vybrat si mohou také z různých hlasů a barevných schémat. Uživatelé mohou také využít TomTom HOME, přibalený software, který účinně řídí spojení mezi PC či MAC a systémem TomTom. Díky TomTom HOME mohou uživatelů jednoduše plánovat cesty, stahovat hlasové pokyny a kdykoliv instalovat mapy.

Dva nové produkty TomTom ONE doplňují celkovou nabídku společnosti TomTom. V České republice budou nyní dostupné tyto výrobky:

• TomTom GO 910: předinstalované mapy Evropy, USA a Kanady, technologie text-to-speech, hands-free volání a 20 GB hard disk nabízející uživatelům přehrávání muziky a prohlížení fotografií

• TomTom ONE (Regional): základní přenosný navigační systém poskytující novíé a ucelené mapy České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska na SD kartě.

• TomTom NAVIGATOR 6: nové zabudované řešení pro mobilní telefony a PDA (více informací v samostatné tiskové zprávě)

Cena a dostupnost: Nová řada TomTom ONE bude dostupná prostřednictvím sítě top maloobchodů v celé Evropě od poloviny září 2006.

TomTom ONE (Regional) – maloobchodní cena 9 999 Kč