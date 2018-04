Společnost RadioMobil mění obchodní jméno

Společnost RadioMobil a.s. mění od 1. května tohoto roku své obchodní jméno. Novým jménem společnosti bude nadále T-Mobile Czech Republic a.s. Změna názvu společnosti následuje deset měsíců po změně značky Paegas na T-Mobile a představuje poslední krok v procesu začlenění společnosti do globální skupiny T-Mobile.

Dosud nejvýraznější změnou v historii společnosti byla změna lokální značky Paegas na globální značku T-Mobile. Reklamní kampaň, provázející migraci značky, byla zahájena 2. dubna loňského roku a trvala tři měsíce. Druhého července 2002 byl tento přechod oficiálně ukončen a zákazníci se nadále setkávali v názvu sítě, ale také v názvech produktů a služeb pouze se značkou T-Mobile.

Průzkumy agentury Research International hovoří o tom, že nová značka byla úspěšně zavedena a velmi pozitivně přijata. Znalost značky T-Mobile již dokonce přesáhla znalost její předchůdkyně V prosinci loňského roku 82 procent respondentů spontánně jmenovalo značku T-Mobile jako značku jednoho z mobilních operátorů. Na otázku, zda znají značku T-Mobile, odpovědělo kladně celých 95 procent respondentů.