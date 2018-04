Společnost RadioMobil je hlavním partnerem Pražského Festivalu spisovatelů 1999

Dne 12. května 1999 byl slavnostně zahájen Primátorem hlavního města Praha již 9. ročník prestižního setkání světoznámých spisovatelů - Festival Spisovatelů Praha, letos poprvé v partnerství se společností RadioMobil, operátorem sítě mobilních telefonů sítě GSM Paegas.

"Setkání významných osobností literárního světa z různých zemí se stalo neodmyslitelnou součástí pražského kulturního dění a RadioMobil rozhodně nechce při takových akcích chybět," řekla tisková mluvčí společnosti Tereza Kakosová. "Celou událost navíc chápeme jako symbolický počin ve smyslu komunikace - sejde se zde řada lidí, kteří by se jinak jen těžko poznali. To je o důvod více pro zájem společnosti, která právě svým zákazníkům nabízí komunikaci jako službu."

Společnost RadioMobil je nejen partnerem samotného festivalu, stala se navíc "mecenášem" katalogu výstavy fotografií spisovatelů. Vernisáž této výstavy, která potrvá až do 12.května, je ve výstavní síni na Staroměstské radnici "I v tomto případě lze hovořit o komunikaci," říká Tereza Kakosová. "Jména spisovatelů jako například Lawrence Ferlinghetti, Martin Amis či Ludvík Vaculík, kteří se zúčastnili loňského ročníku, zná každý. Jen málokdo by je ovšem podle tváře poznal. Italskému fotografovi Rossano B. Manischalchimu, autorovi výstavy, se podařilo prostřednictvím fotografií propojit neosobní s osobním - jméno s člověkem."

Festival spisovatelů potrvá celý týden a bude jej provázet skutečně bohatý program:



Pondělí, 12. dubna - Švédský den

11.00 Hovory: "The Nobel Prize" Sture Allén, Ingmar Karlsson, Per Olov Enquist

15.00 Autorská čtení: Eva Runefelt, Niklas Radström, Katarina Frostenson

17.00 Výstava: "Zrazeni světlem" Rossano B. Maniscalchi Staroměstská radnice, Praha 1

19.00 Mezinárodní večer: Per Olov Enquist (Švédsko), Antonia Fraser (Velká Británie), Harold Pinter (Velká Británie)

Úterý, 13. dubna - Německý den

10.00 Nakladatelské Fórum: křest knih vydaných u příležitosti festivalu

11.00 Autorské čtení: Herta Müller Goethe institut, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1

15.00 Autorská čtení: Eva Demski a Ingo Schulze

19.00 Divadlo: premiéra hry "Obrázkáři" Per Olov Enquist

Divadlo Komedie, Jungmannova 1, Praha 1

19.00 Mezinárodní večer: W. G. Sebald (Německo), Erich Hackl (Rakousko), Ishmael Reed (USA)

Středa, 14. dubna - Maďarský den

11.30 Hovory: "Nenapsané zákony" : György Konrád a Miklós Haraszti Maďarský kulturní institut, Rytířská 25 - 27, Praha 1

15.00 Autorská čtení: Zsuzsa Rakovszky, Lajos Parti Nagy, Ferenc Kovács András

19.00 Mezinárodní večer: Péter Esterházy (Maďarsko), Anne Michaels (Kanada), Sławomir Mrożek (Polsko)

Čtvrtek, 15. dubna - Australský den

10.00 "Návštěva v Šerokraji s Isobelle Carmody" Městská knihovna, Mariánské náměstí 1, Praha 1

11.00 Hovory: "Vánoce v buši": Frank Moorhouse, Janette Turner Hospital, a Brian Castro 15.00 Autorská čtení: Isobelle Carmody, Brian Castro, Janette Turner Hospital

19.00 Mezinárodní večer: Frank Moorhouse (Austrálie), Spiros Vergos (Řecko), Michal Viewegh (Česká republika)

Pátek, 16. dubna - Italský den

13.00 Vzývání múz: Olbram Zoubek"Pocta Vladimíru Holanovi"

15.00 Autorská čtení: Giuliana Morandini a Dacia Maraini

19.00 Mezinárodní večer: Roberto Calasso (Itálie), Rui Zink (Portugalsko), D. M. Thomas (Velká Británie)

Akciová společnost RadioMobil je operátorem sítě GSM s názvem Paegas. Největším akcionářem společnosti jsou s 51% České radiokomunikace a.s. a mezinárodní konsorcium CMobil, které je vlastníkem 49% akcií. CMobil přitom tvoří: německý operátor T-Mobil (Deutsche Telekom), italský operátor TIM, dále PVT, Telekomunikační montáže Praha a Spořitelní kapitálová společnost.

Síť GSM Paegas dnes pokrývá přes 96 % české populace. Mobilní telefon GSM Paegas si zákazníci mohou k dnešnímu dni vzít do 65 zemí celého světa a využívat služeb roamingu u 121 operátorů. Služeb sítě GSM Paegas využívalo na konci března 1999 již více než 450 tisíc zákazníků.

V Praze dne 13. dubna 1999

Tereza Kakosová

tel.: 0603 620 130

fax: 0603 620 106