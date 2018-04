Společnost Pragonet oznámila finalisty výběrového řízení

Akciová společnost PRAGONET oznámila jména tří finalistů ve výběrovém řízení, v němž se rozhodne o budoucím strategickém partnerovi společnosti. Ze dvanácti společností, které se kvalifikovaly pro účast ve výběrovém řízení odevzdalo v řádném termínu své nabídky osm společností. Finalisty, jejichž výběr byl proveden na základě předložených nabídek, jsou následující (v abecedním pořadí):a) Aliatel, a.s.b) Deutsche Telekom AGc) Telenor International AS

Předpokládá se, že nabídky pro druhé kolo budou předloženy do poloviny února.

Společnost PRAGONET vlastní a provozuje na území Prahy moderní optokabelovou telekomunikační síť. Společnost byla založena v roce 1996 hl. m. Prahou s cílem poskytovat telekomunikační služby pro interní informační, bezpečnostní a technologické systémy hl. m. Prahy a jeho organizací, organizací státní správy a jiných veřejných institucí i pro další zákazníky, zejména z řad velkých společností. Díky propojení sítě PRAGONET s celou řadou veřejných i neveřejných telekomunikačních sítí může společnost poskytovat své služby i daleko za hranice města.

V roce 1998 skončilo hospodaření společnosti ziskem, přičemž asi 40% tržeb vytvořila společnost poskytováním služeb hl. m. Praze a jejím organizacím, zbytek tržeb pocházel ze služeb pro další komerční zákazníky.

PRAGONET, a.s. se zabývá poskytováním služeb pronájmu digitálních okruhů o rychlostech 64 kb/s až 155 Mb/s, širokopásmovými službami propojování lokálních počítačových sítí, poskytováním pevného i vytáčeného přístupu k Internet a dalšími souvisejícími službami.

Vysokokapacitní optické kabely, které tvoří páteř sítě PRAGONET, jsou uloženy v tunelech pražského metra, mají celkovou délku přibližně 60 km a propojují všechny pražské obvody. Optické kabely, kterými je budována i povrchová přístupová síť, mají celkovou délku přes 50 km a jsou uloženy v kopaných trasách a kolektorech. Přenosový systém sítě PRAGONET je založen na nejmodernějších digitálních technologiích SDH, PDH a ATM.

Čisté obchodní jmění PRAGONET, a.s. činilo na konci loňského roku přibližně 150 mil. Kč. Vedení společnosti uvedlo, že v průběhu následujících tří let bude společnost potřebovat nejméně 750 mil. Kč investic na to, aby se plně využil potenciál sítě, kterou disponuje a příležitosti, které se otevírají na rychle rostoucím telekomunikačním trhu v Praze.