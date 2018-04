Společnost PPI-ETC se stává autorizovaným servisním střediskem Motorola

Společnost Motorola ČR oznamuje, že novým autorizovaným servisním střediskem Motorola (Motorola authorized service center) pro Českou republiku se stává společnost PPI-ETC, s.r.o.. Ta bude poskytovat kompletní servisní služby pro všechny modely telefonů značky Motorola. Doposud byla jediným autorizovaným servisním střediskem Motorola společnost EBM.

„Rozhodli jsme se otevřít nové servisní středisko, neboť chceme našim zákazníkům nabídnout kratší dobu oprav a zvýšit jejich kvalitu na nejvyšší možnou úroveň,“ uvedl Michal Korpoš, Customer Service Manager divize PCS, Motorola ČR. „Se společností RR SERWIS, která patří ke skupině firem PPI-ETC Group, dlouhodobě spolupracujeme v Polsku a jsme si jisti, že splní naše očekávání i požadavky uživatelů telefonů Motorola.“

„Prioritou společnosti PPI-ETC je co nejkvalitnější a nejrychlejší pomoc uživatelům mobilních telefonů Motorola. Předpokládáme, že 90 % oprav bude vyřízeno do dvou pracovních dnů,“ řekl Peter Bujalka, výkonný ředitel, PPI-ETC, s.r.o. „Zároveň chceme zákazníkům nabídnout lepší informovanost o průběhu opravy, a proto jsme připravili možnost sledování stavu zakázky přes Internet.“

Společnost PPI-ETC disponuje vlastní sítí sběrných míst po celé České republice, kde mohou uživatelé svůj telefon zanechat a po opravě si ho vyzvednout, aniž by museli cestovat do Prahy. Rovněž každý prodejce mobilních telefonů má možnost zaslat přístroj na záruční opravu bezplatně do centrálního servisu PPI-ETC, který sídlí na adrese Kodaňská 46 (bývalá budova Chemapolu), Praha 10. Seznam sběrných míst, stejně jako aktuální stav opravy a další informace, bude možné nalézt na internetových stránkách společnosti PPI-ETC na http://www.ppietc.cz, které budou spuštěny současně s otevřením servisního střediska Motorola.

PPI-ETC Group spolupracuje s Motorolou již od ledna 1998, kdy byla firma RR Serwis, která je součástí PPI-ETC Group, jmenována Centrálním servisním střediskem pro Polsko. Vzájemná spolupráce je hodnocena jako velmi úspěšná a středisko provádí v Polsku více než 8000 oprav měsíčně.