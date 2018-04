Společnost Nokia představila na Cebitu 2000 své novinky

Nokia jako obvykle přichází na trh s novinkami, které potěší zajisté všechny fandy této značky. Jako obvykle přichází s něčím novým. Designově nejsou sice nové modely tak inovované jako u společnosti Sagem, ale funkčně kráčí Nokia stále vpřed. Její poslední mobil, který bude alternativou k Nokia 7110 nese název Nokia 6210 a podporuje s HSCDS datové přnosy o rychlosti až 42.3 kbps.

Některé své produkkty představila Nokia již v Ženevě na Telecom Interaktive, takže se o nich nebudeme až tak moc zmiňovat. Mezi ně například patří naříklad MdeiaScreen společnosti Nokia. Jedná se o dotykový displej s bezdrátovým přístupem na internet. O tomto zařízení jsme již psali na našem serveru (Nokia Mediascreen - uchytí se?).

První novinkou je mobilní telefon Nokia 6210.

Tento telefon v sobě kombinuje koncepci Nokia 6150 a Nokia 7110. Ze starého, ale úspěšného modelu N6150 byl převzat víceméně design. Je zde ale použita integrovaná anténa. Mobilní telefon je tak lépe skladovatelný a nezůstane někde díky anténě zaseknutý (například v kapse u saka). Telefon je oproti 6150 téměř o polovinu tenčí při stejné výdrži baterie. Od své předchůdkyně zdědila 6210 dualbandovou technologii. Z Nokia 7110 nám 6210 převzala možnost WAP microbrowseru, který je zde již dotažen do konce. Navíc možnosti datové komunikace tohoto mobilu převyšují dosavadní modely i jiných výrobců. Kromě IrDA konektivity s PC podporuje N6210 díky technologii HSCDS i datové přenosy o rychlostech 14.4kbps, 28.8kbps a 43.2kbps. To je na běžný mobilní telefon až moc, řekl bych. Tuto technologii, ale podporuje jen EuroTel, takže EuroTelisté, těšte se! Díky vibračnímu zvonění, nízké hmotnosti a elegantnímu designu spojenému s logickým menu se tento mobil stane pravděpodobně jedním z nejprodávanějších. Dokonce bych řekl, že bude jeho oblíbenost větší, než oblíbenost Nokia 7110.

O tomto telefonu se můžete také dočíst v článku "Nokia představuje Scorpiona - následovníka 6110".

Nokia 6250

O tombo mobilním telefonu jsme již psali na našich stránkách (Nokia 6250 - pro mladé a neposedné) v týdnu, kdy byla naše redakce na Cebitu. Tento mobilní telefon je rovněž dualbandový. Disponuje IrDA portem pro propojení s PC a handheld PC. Má vestavěný modem, který dokáže komunikovat rychlostí až 14.4 kbps. Kromě technických vymožeností v SW a vybavení telefonu je zde ještě jeho technické provedení. Kromě vnitřku, který je schopen tlumit nárazy a pohlcovat rezonance je zde ještě speciálně zesílený cover kolem celého mobilu, zapuštěný displej odolný proti nárazu a odření. Tyto prvky společně s rezistentností vůči prachu a vodě předurčují telefon Nokia 6250 do zátěžového prostředí. Dokonce i reproduktor, mikrofon a systémový konektor je speciálně utěsněn proti vniknutí vody a nečistot. Díky těmto vlastnostem, vibračnímu zvonění a možnosti datové komunikace lze tento mobil používat opravdu všude. Bude vhodný pravděpodobně do zaměstnání, kde je nebezpečí poškození mobilu a nebo pro volný čas trávený v drsnějších podmínkách.

Takto vypadá Nokia 6250, když se jí pokoušíte hodit do okysličovaného akvária. Že se vám zdá, že na obrázku nic nevidíte. Nezdá se vám to, je to pravda. Patrick se snažil zachytit šplouchnutí tohoto mobilu do vody, ale povedlo se to jen tak napůl. Pokud se podíváte pořádně, poznáte cosi tmavého hranatého, co se potápí zhruba uprostřed nad modře nasvícenou trubičkou.

Nokia 8890 - dualband pro američany

Tento mobilní telefon je designově stejný jako Nokia 8850. Dokonce i funkčně, ale přeci jen je zde malinký rozdíl. Je to dualband pro GSM900 a GSM1900. Tato kombinace se hodí především pro sítě v USA.

Recenzi na Evropského brášku tohoto mobilu naleznete v nejbližších pár dnech na našem serveru. Prozatím se zmíním jen o tom, že jeho funkce se z velké části shodují s modelem Nokia 8210. Rovněž disponuje infračerveným rozhraním pro komunikaci a obsahuje HW modem. Maximální přenosová rychlost, kterou tento mobil podporuje je 14.4 kbps.

To bude prozatím z dílny společnosti Nokia vše. Kromě těchto telefonů zde sice bylo vidět například i SW produkt Nokia WAP server 1.0, který je již ve finální verzi, ale o tom přineseme informace rovněž později.