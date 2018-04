Společnost Mopos žádným způsobem neporušuje smluvní ujednání plynoucí z kupní smlouvy uzavřené mezi MOPOS s.r.o. a CZCOM s.r.o.

Společnost CZCOM s.r.o. odkoupila k 31.12.1997 od společnosti MOPOS s.r.o. síť uzlů sítě Internet. Transakce zahrnovala fyzické převzetí uzlů, převod klientů, převod AS, převod adresného prostoru a zahraniční konektivity.

Mopos dodržel veškeré své závazky vyplývající ze smlouvy. Ostatně splnění všech závazků bylo jištěno blanko směnkou, která byla společnosti Mopos vrácena po ukončení převodu. Tím CZCOM stvrdil, že veškeré závazky byly splněny.

Mopos se rozhodně nezavázal přestat působit na trhu jako primární ISP. Podle právníka zastupujícího Mopos by taková případná ujednání, kterými by se Mopos vzdával svých práv do budoucna, byla neplatná.

Mopos v současnosti vytváří síť nových uzlů, které nemají žádnou souvislost s původní sítí.

Opakuji, že Mopos neporušuje žádná ujednání zmíněné kupní smlouvy, není to prostě náš styl ani v životě ani v podnikání. Pokud by ujednání o tom, že Mopos nebude podnikat jako primární ISP existovala, v této oblasti bychom již nepodnikali bez ohledu na to, zda by takové ujednání bylo právně závazné.

Pavel Morávek

ředitel MOPOS s.r.o.