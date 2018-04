Společnost KPN už o Telecom nestojí, láká ji Aliatel

Jeden z majitelů Českého Telecomu by se brzy mohl stát akcionářem jeho možného velkého konkurenta - společnosti Aliatel. Podle zprávy, kterou přinesl Financial Times MarketWatch, se KPNQwest chystá učinit nabídku na akvizici britské společnosti Energis. Sdělil to finanční ředitel KPNQwestu Willem Ackerman v rozhovoru pro nizozemský deník Financieele Dagblat. Podle něj firma nutně potřebuje provést akvizici ve Velké Británii, jako nezbytný předpoklad pro dokončení vysokorychlostní sítě propojující koridor mezi Berlínem a západním pobřežím USA. Podle Ackermana je pro KPNQwest společnost Energis nejlepším kandidátem na převzetí ve Velké Británii, mimo jiné i proto, že má zájem expandovat do kontinentální Evropy.

Mluvčí KPNQwestu k tomu na doplňující dotaz FT MarketWatch uvedl, že jednání o převzetí se zatím nerozběhla, ale tato záležitost patří v jeho firmě mezi jednu z hlavních priorit. Společnost Energis potvrdila, že s KPNQwest zatím nejedná a zájemce o převzetí celé firmy ani aktivně nevyhledává. I kdyby se však plánovaná jednání o převzetí zkomplikovala, má KPNQwest k dispozici alternativu, kdy by koupil pouze 34% podíl v Energisu, který vlastní britská rozvodná společnost National Grid, a který je nyní jednoznačně na prodej. Vlastníky KPNQwest jsou KPN Royal Dutch Telecom (44,4 %), americký Qwest (44,4 %) a drobní akcionáři. Právě KPN Telecom je společně s firmou Swisscom členem konsorcia TelSource, které jako strategický partner vlastní 27 % akcií Českého Telecomu. Dalších 6,5 % akcií vlastní přímo KPN Royal Dutch Telecom. 51% podíl v Českém Telecomu má zatím Fond národního majetku a je určen k privatizaci pravděpodobně na začátku příštího roku. KPN na konci letošního srpna oznámila, že nehodlá v plánované doprivatizaci zvýšit svůj podíl v Českém Telecomu. KPN se tehdy rozhodla již dále na zdejším trhu neexpandovat. Prioritou budou především pokračující soutěže o licence na UMTS v západní Evropě. Swisscom již dříve uvedl, že nepovažuje investici v Telecomu za strategickou.

Podle odborníků tedy není vyloučeno, že oba tito vlastníci své akcie Českého Telecomu ve vhodné době prodají. Akcionáři Aliatelu jsou regionální distributoři elektřiny (60 %) v čele s Jihočeskou energetikou a německá RWE Telliance (40 %). Ti již několik měsíců intenzivně hledají společnost, které by prodali 100 % akcií Aliatelu. Z původních několika zájemců posléze zbyla nakonec právě britská společnost Energis, se kterou vedou akcionáři intenzivní jednání. Podle generálního ředitele a předsedy představenstva Aliatelu Jiřího Hubky by klíčové rozhodnutí mělo padnout do 15. prosince, tedy tento pátek.